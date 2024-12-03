Новий флагман отримає топову камеру з чотирма датчиками зображення, але батарею меншу, ніж у конкурентів.

Наприкінці жовтня дебютували флагманські Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, що стали найбільш "навороченими" смартфонами на ринку. Водночас компанія вже готує прем'єру Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro і майбутнім Galaxy S25 Ultra.

Смартфон мають офіційно представити в лютому 2025 року, а інсайдери вже опублікували практично всі характеристики майбутнього флагманського смартфона і навіть показали дизайн.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra:

Дисплей: 6,73-дюймова панель із кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю 1440x3200.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Камери: основний сенсор Sony LYT-900 на 50 МП з оптичним форматом 1 дюйм, 50 МП телеоб'єктив Sony IMX858 для коротких відстаней, 200 МП перископний телеоб'єктив Samsung ISOCELL HP9 з 4,3x збільшенням і надширококутний датчик Samsung ISOCELL JN5 на 50 Мп.

Акумулятор: від 5450 до 5800 мАг.

Додатково: корпус із захистом від пилу і води за стандартами IP68 і IP69, вигнутий із чотирьох боків 2K-екран, підтримка бездротової зарядки.

Також, за повідомленнями інсайдерів, Xiaomi 15 Ultra буде першим смартфоном з двошаровим OLED-дисплеєм. Дана технологія об'єднує дві OLED-матриці в одну, що підвищує яскравість і покращує енергоефективність, а також значно знижує ризик вигоряння.

Відео дня

Раніше на фото показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra. Його оснастять великим блоком камер із розташуванням об'єктивів у вигляді літери "Г".

Очікується, що Xiaomi 15 Ultra дебютує разом із глобальними версіями Xiaomi 15. Попередник Xiaomi 14 Ultra вийшов наприкінці лютого 2024 р. Він позиціонується як оптимальне рішення для фото ентузіастів.

Раніше цього місяця у Xiaomi вийшов новий смартфон дешевше 100 доларів. Йдеться про модель Redmi A4 5G з камерою 50 Мп і екраном 120 Гц.

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