Технологія підвищить яскравість дисплея і поліпшить енергоефективність, а також помітно знизить ризик вигоряння.

Восени цього року Xiaomi випустить наступне покоління флагманської серії. Крім цього, на ринку з'явиться модель Ultra, яка буде найбільш навороченим і дорогим смартфоном китайського виробника. Новий витік розкрив цікаві подробиці про нього.

Зокрема стало відомо про використання в Xiaomi 15 Ultra двошарового дисплея OLED з роздільною здатністю 2K. Ця технологія об'єднує дві OLED-матриці в одну, що підвищує яскравість і покращує енергоефективність, а також значно знижує ризик вигоряння.

Схожий дисплей зараз встановлений у новеньких iPad Pro 2024. Завдяки йому, яскравість преміальних планшетів від Apple становить 1000 ніт у звичайному режимі і 1600 ніт при HDR. Якщо витік підтвердиться, то Xiaomi 15 Ultra буде першим смартфоном на глобальному ринку з подібною технологією.

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Очікується, що Xiaomi 15 Ultra працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 4, як і його побратими. Крім цього, повідомляється про значні 24 ГБ оперативної пам'яті і батарею на 6000 мАг. У результаті смартфон не назвеш тонким або легким. Актуальний Xiaomi 14 Ultra важить 229,5 г при товщині корпусу 9,2 мм. Апарат наступного покоління буде ще більшим.

Якщо простий Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro мають бути представлені в жовтні 2024 року, то модель Ultra з'явиться на початку 2025. Відомо, що Xiaomi планує випустити як звичайну модель, так і 15 Ultra по всьому світу, тоді як 14 Pro залишиться ексклюзивом у Китаї.

Ключові особливості Xiaomi 15 вже теж відомі. Вони першими на ринку отримають не тільки процесор Snapdragon 8 Gen 4, а й корпус із захистом IP69. Такий рівень захисту зазвичай зустрічається в так званих "невбивних" смартфонах, тому новенькі Xiaomi стануть дійсно унікальними апаратами.

Як УНІАН уже повідомляв, Xiaomi, слідом за іншими компаніями, перестане класти зарядку в комплект. Першим із "тонкою" коробкою став Redmi 13. Як виявилося, з його комплектації зник блок живлення – дотепер зарядку стабільно клали в коробку навіть до найбільш бюджетних пристроїв.

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