Як правильно чистити навушники AirPods: Apple опублікувала докладне відео

У компанії не рекомендують чистити навушники водою, спиртом або вологими серветками.

З часом будь-які навушники-"затички" та вкладиші забруднюються вушною сіркою та пилом. Якщо забруднення налипне на динамік або мікрофон, це може погіршити їхню роботу. Почистити навушники можна самостійно, але важливо знати про деякі моменти.

Днями Apple оновила розділ із рекомендаціями щодо правильного чищення AirPods. Нічого складного там немає – усі інструменти мають бути у вас вдома.

У компанії рекомендують чистити навушники не водою, спиртом або вологими серветками, а міцелярною водою. Ця рідина зазвичай використовується для зняття макіяжу з обличчя – її можна знайти в будь-якому господарському магазині.

Спочатку потрібно зняти насадки з навушників (якщо у вас AirPods Pro) і взяти стару зубну щітку, змочивши її в міцелярній воді. Цією щіткою треба акуратно очистити усі сіточки на навушниках.

Потім фахівці радять повторити процес, але вже з дистильованою водою.

Між підходами надлишок вологи потрібно прибрати сухою серветкою, а потім залишити навушники на сухій серветці на кілька годин для повного висихання.

Ось відео від Apple. Варто підкреслити, що ця інструкція підходить не для всіх моделей AirPods і навушників інших брендів. Якщо гарнітура не має вологозахисту (наприклад, AirPods 1 і 2-го покоління), то максимум, що можна зробити – протерти її спиртовою серветкою.

Нагадаємо, що цієї осені Apple випустила AirPods 4. Уперше в базовій лінійці навушники були доступні одразу у двох версіях– із шумозаглушенням і без. Щоправда, пізніше з'ясувалося, що шумозаглушення в AirPods 4 удвічі гірше, ніж у "Прошках".

А тим часом Apple готується до жовтневої презентації, на якій мають показати перші комп'ютери Mac на чипсетах M4. Також ми чекаємо на новий iPad Mini, який востаннє оновлювався ще 2021 року.

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