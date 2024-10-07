Презентація має відбутися наприкінці жовтня, а в продажу новинки з'являться 1 листопада.

Наближається нова презентація Apple, тому активізувалися інсайдери. Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що наприкінці жовтня презентують нові покоління iPad і Mac. А в продаж вони надійдуть 1 листопада.

Зокрема, Apple готує до випуску:

14-дюймовий MacBook Pro на базі M4

14-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro з M4 Pro і M4 Max

iMac з M4

Mac mini з M4 і M4 Pro

Новий iPad mini.

За інформацією Гурмана, Mac mini на процесорі M4 стане єдиним з майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає помітні зміни в дизайні. Очікується, що новий Mac mini буде розміром з коробку Apple TV, що зробить його найменшим настільним комп'ютером Apple.

В інших новинках усі зміни будуть зосереджені на апаратній начинці, а зовнішніх відмінностей або не буде, або вони будуть мінімальними.

Відео дня

Заглядаючи вперед, Гурман розповів про плани Apple на першу половину 2025 року:

13-дюймовий і 15-дюймовий MacBook Air з M4

Новий iPhone SE з Apple Intelligence

11-дюймовий і 13-дюймовий iPad Air

Нова клавіатура Magic Keyboard для iPad Air

Оновлена версія AirTag.

Крім того, купертинівці розробляють Mac Studio і Mac Pro з чіпами M4. Однак їх анонсують пізніше. Мабуть, у другій половині 2025 року.

Поки що єдиним девайсом Apple на новому ARM-процесорі покоління M4 залишається iPad Pro, випущений у травні. У тестах планшет виявився набагато потужнішим за попередника M2 і відмінно себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.

Чутки за рік до презентації iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою лінійкою в найближчі роки. З виходом iPhone 17 помітно оновляться камери, зокрема селфі, базові моделі перейдуть на 120-герцові екрани, а Pro-моделі отримають збільшений обсяг ОЗП до 12 ГБ. Також з'явиться нова модель iPhone Air.

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