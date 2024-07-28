Тут є як флагманські моделі від відомих брендів, так і супердешеві моделі для всіх.

Нові бездротові навушники з'являються мало не щотижня. І хоча все це розмаїття добре для конкуренції, як і у випадку зі смартфонами, визначитися з вибором оптимальної гарнітури часом буває дуже складно.

Авторитетний портал Edgadget підбив проміжні підсумки 2024 року і назвав найкращі бездротові навушники під різний бюджет і потреби.

Sony WF-1000XM5 – найкращі бездротові навушники загалом. Флагманська модель іменитого виробника з привабливим дизайном і повним набором необхідних фішок, включно з поліпшеним шумозаглушенням і адаптивним режимом прозорості. Цінник на флагманські навушники Sony завжди високий, але в цьому випадку він виправданий.

– найкращі бездротові навушники загалом. Флагманська модель іменитого виробника з привабливим дизайном і повним набором необхідних фішок, включно з поліпшеним шумозаглушенням і адаптивним режимом прозорості. Цінник на флагманські навушники Sony завжди високий, але в цьому випадку він виправданий. AirPods Pro 2 – найкращі навушники для iPhone. Незважаючи на відомі недоліки, один з яких термін служби батареї, і відносно високий цінник, кращих за ці навушники для користувачів Apple годі й шукати. А з виходом iOS 18 вони стануть ще крутішими.

– найкращі навушники для iPhone. Незважаючи на відомі недоліки, один з яких термін служби батареї, і відносно високий цінник, кращих за ці навушники для користувачів Apple годі й шукати. А з виходом iOS 18 вони стануть ще крутішими. Sony LinkBuds S – головний конкурент AirPods Pro. Ці крихітні затички з силіконовими амбушурами пропонують якісний звук, повний набір флагманських фішок і чудову автономність. На додачу до всього, в гаджеті передбачена ексклюзивна функція Speak-to-Chat, яка автоматично зупиняє музику, коли ви починаєте говорити.

– головний конкурент AirPods Pro. Ці крихітні затички з силіконовими амбушурами пропонують якісний звук, повний набір флагманських фішок і чудову автономність. На додачу до всього, в гаджеті передбачена ексклюзивна функція Speak-to-Chat, яка автоматично зупиняє музику, коли ви починаєте говорити. Pixel Buds Pro – найкращі навушники для Android. Google пропонує глибокі, потужні баси, надійну роботу ANC і бездротову зарядку, і все це в упаковці з рейтингом IPX4, тобто гарнітурою можна спокійно користуватися на тренуваннях у спортзалі або в негоду.

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Anker Soundcore Space A40 – найкращі бюджетні навушники. Недорога гарнітура пропонує ті самі функції, які можна очікувати від моделей удвічі дорожчих: ANC, сполучення кількох пристроїв, бездротове заряджання, захист IPX4, режим прозорості, від 8-10 годин автономної роботи та підтримка LDAC. За 80 доларів кращого на ринку годі й шукати.

– найкращі бюджетні навушники. Недорога гарнітура пропонує ті самі функції, які можна очікувати від моделей удвічі дорожчих: ANC, сполучення кількох пристроїв, бездротове заряджання, захист IPX4, режим прозорості, від 8-10 годин автономної роботи та підтримка LDAC. За 80 доларів кращого на ринку годі й шукати. Bose QuietComfort Ultra – найкращі шумозаглушувальні навушники. Максимально оптимальний варіант для тих, хто постійно перебуває в русі.

– найкращі шумозаглушувальні навушники. Максимально оптимальний варіант для тих, хто постійно перебуває в русі. Sennheiser Momentum True Wireless 4 – навушники з найкращим звучанням. І ще одна гарнітура від відомої компанії. Тут шикарна якість звучання, велика кількість налаштувань еквалайзера і оптимальна вага.

– навушники з найкращим звучанням. І ще одна гарнітура від відомої компанії. Тут шикарна якість звучання, велика кількість налаштувань еквалайзера і оптимальна вага. Beats Fit Pro – найкращі навушники для тренувань. Збалансований і потужний бас буде підтримувати енергію під час тренувань, а якісне шумопоглинання, рейтинг IPX4 і зручні силіконові амбушури роблять їх надійним варіантом і за межами спортзалу.

Нещодавно Xiaomi випустила свої перші навушники відкритого типу. Гнучка конструкція дає змогу регулювати їх під себе, а час роботи без підзарядки помітно вищий, ніж у традиційних навушників-вкладишів.

Нові AirPods будуть анонсовані у вересні разом з айфонами. У витоках йшлося про те, що Apple планує представити одразу дві моделі AirPods 4-го покоління, які відрізнятимуться оновленим дизайном, поліпшеною посадкою і якістю звуку. А ось нові AirPods Pro вийдуть у кращому разі у 2025 році.

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