А ще він може похвалитися максимальним захистом від води й одним із найяскравіших екранів на ринку.

Китайський бренд Realme представив новий недорогий смартфон Neo 7. Девайс позбувся абревіатури GT у неймінгу, натомість отримав топові характеристики та адекватний прайс, пише PhoneArena.

Новинка отримала акумулятор місткістю цілих 7 000 мАг - і це рекордний показник на ринку, якщо не брати до уваги так звані "невбивні" пристрої. Зазвичай батареї з такою місткістю використовуються в планшетах початкового рівня.

А ще Realme Neo 7 може похвалитися максимальним захистом від води за стандартом IP69, а не більш поширеним сьогодні IP68. Різниця в тому, що у випадку з IP69 додається захист від потужних струменів води та впливу води з високою температурою.

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Характеристики Realme Neo 7

Екран: 6,78", 8T LTPO OLED, 2780×1264, адаптивні 120 Гц, ШІМ 2160 Гц, яскравість до 6000 ніт, DCI-P3 100%;

Процесор: MediaTek Dimensity 9300+, Immortalis-G720;

Пам'ять: 12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ ПЗП UFS 4.0;

Камери: основна (50 Мп, f/1,88, Sony IMX882), ширококутна (8 Мп, f/2,2, Sony IMX355), фронтальна (16 Мп, f/2,4);

Акумулятор: 7000 мАг, швидка зарядка 80 Вт.

З інших фішок – безліч різних оптимізацій і фішок для геймерів, стереодинаміки, ІЧ-порт і NFC. Рама зроблена із пластику, а блок камер – металевий. З коробки пропонується Realme UI 6.0 на Android 15.

Realme Neo 7 оцінили в 2200 юанів або близько 12 тисяч грн за версію 12/256 ГБ. Топова версія з 16/1024 ГБ обійдеться в 3299 юанів або близько 19 тисяч грн. У Китаї смартфон стане доступний для купівлі з 16 грудня.

Раніше Realme випустив 220-доларовий бюджетник V60 Pro з нетиповою для цього сегмента особливістю, якою не можуть похвалитися багато флагманів, включно з iPhone 16 Pro Max за 1200 доларів.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовують у планшетах середнього рівня.

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