Новинку вже протестували в бенчмарку AnTuTu.

Компанія Realme анонсувала смартфон-"середняк" Realme Neo 7. За словами виробника, новинка буде найкращою у своєму класі як за часом автономної роботи, так і за продуктивністю. Повноцінна презентація відбудеться на початку грудня.

Головна фішка Realme Neo 7 - акумулятор 7000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах початкового рівня. У Realme, запевняють, що навіть за інтенсивного використання смартфон зможе пропрацювати в районі двох днів.

Разом з тим у мережі з'явилися результати тестів новинки в бенчмарку AnTuTu. Смартфон видав понад 2,4 млн балів - це істотно більше, ніж у попередника realme GT Neo 6, у якого близько 1,5 млн балів в AnTuTu.

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Крім того, Neo 7 отримає 6,78-дюймовий OLED-дисплей. Ємність батареї, обсяг ОЗП та інші спеки невідомі. У компанії описують новинку як "середньобюджетний флагман для кіберспорту".

Раніше Realme анонсувала найшвидшу зарядку для смартфонів потужністю 320 Вт. З нею на повне заряджання буде йти менше 5 хвилин. Для порівняння, актуальним айфонам потрібно приблизно 1.5 години, щоб повністю зарядитися.

Зі свого боку оглядачі GSMArena протестували акумулятор нового флагмана Realme GT 7 Pro, влаштувавши йому низку різних тестів. У результаті смартфон показав чудові результати і увійшов у топ-3 за автономністю.

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