Гаджет отримав одразу кілька корисних особливостей, включно із захистом від пилу і води за стандартом IP69.

Компанія Realme представила новий бюджетний смартфон V60 Pro з нетиповою для цього сегмента особливістю, якою не можуть похвалитися багато флагманів, включно з iPhone 16 Pro Max за 1200 доларів.

Новинка коштує всього 220 доларів, але захищена від води і пилу за стандартом IP69, а не більш поширеним IP68. Різниця в тому, що у випадку з IP69 додається захист від потужних струменів води і впливу води з високою температурою, пише GSMArena.

Характеристики Realme V60 Pro

Екран: 6,67 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+, частота 120 Гц.

Процесор: MediaTek Dimensity 6300.

Пам'ять: 12 ГБ оперативної і 256/512 ГБ користувацької.

Камери: 8-мегапіксельна селфі і 50-мегапіксельна тильна камера.

Акумулятор: 5600 мАг із зарядкою 45 Вт.

Якщо не брати до уваги нетиповий для цього цінового класу захист від вологи і пилу, апарат також отримав екран з високою герцовкою, швидку зарядку і підвищений обсяг ОЗП, при цьому його ціна ближче до бюджетного, а не середнього сегмента.

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Realme V60 Pro поставляється в кольорах Obsidian Gold, Rock Black і Lucky Red. Ціни в Китаї встановлені на рівні 1599 юанів ($221) за версію 12/256 ГБ і 1799 юанів ($249) за версію 12/512 ГБ.

Раніше Realme анонсувала найшвидшу зарядку для смартфонів потужністю 320 Вт. З нею на повне заряджання буде йти менше 5 хвилин. Для порівняння, актуальним Айфонам потрібно приблизно 1.5 години, щоб повністю зарядитися.

Тим часом експерти назвали найкращі недорогі iPhone для купівлі наприкінці 2024 року. Вони не можуть похвалитися деякими флагманськими функціями, але ви все одно отримуєте надійний і довговічний смартфон за доступною ціною.

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