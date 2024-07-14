Щороку Asus робить важливий апгрейд: випускає смартфон із більшою автономністю, ніж його попередник.

Якщо ви з тих людей, для яких здатність смартфона якомога довше протримати заряд акумулятора – більш важливий показник, ніж продуктивність або камера, то журналісти Tom's Guide склали топ смартфонів з найбільш живучою батареєю.

У цьому топі лідирує ROG Phone 8 Pro. За даними тестів, пристрій від Asus може протягнути до 18 годин і 48 хвилин безперервної роботи, а повна зарядка займає 50 хвилин. Зарядний пристрій на 65 Вт йде в компекті.

Цікаво, що Asus встановила в ROG 8 Pro батарею меншого розміру, ніж у попередника ROG 7 Pro (5500 проти 6000 мАг). Це вкотре підтверджує, що акумулятори великої місткості не завжди означають кращу автономність – зараз ключову роль відіграє оптимізація між "залізом" і софтом.

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На другому місці опинився OnePlus 12R, на третьому – ROG Phone 7 Ultimate. Asus Zenfone 11 Ultra потрапив на четверту позицію. Таким чином, одразу 3 девайси від Asus посіли верхні позиції в топі з найкращою автономністю.

Як видно, серед смартфонів з найвищим показником автономності є як дорогі флагмани, так і доступні Android-пристрої. Але всіх їх об'єднує те, що вони здатні витримати щонайменше 14 годин безперервного активного користування.

До слова, у iPhone 15 Plus офіційно найкраща автономність серед телефонів Apple. За даними тестів, пристрій здатний протягнути на одному заряді 14 годин і 14 хвилин. Щоправда, повна швидка зарядка займає близько двох годин.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 6 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують розмірами та характеристиками, а й не втратять свою актуальність у найближчі роки.

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