У рейтингу смартфонів з найкращими камерами новий лідер: iPhone вилетів із топ-5

Експерти похвалили камери Huawei Pura70 Ultra за найкращі у своєму класі експозицію, колір і автофокус.

DxOMark, один з найавторитетніших ресурсів, що займається порівнянням фото- і відеоможливостей мобільних пристроїв, оновив свій топ камерофонів станом на травень 2024 року. Новим лідером став Huawei Pura70 Ultra, який вийшов раніше цього місяця. Тепер це головний девайс для фотолюбителів.

Смартфон заробив цілих 163 бали – це на 5 більше, ніж у попереднього лідера в особі Honor Magic 6 Pro. За ними розташувалися Huawei Mate Pro 60 Pro+, Oppo Find X7 Ultra, Huawei P60 Pro і iPhone 15 Pro / Pro Max.

Чому Huawei Pura 70 Ultra вважається найкращим

Підходить для всіх типів фотозйомки та умов освітлення, чи то на вулиці, чи то в приміщенні, чи то при слабкому освітленні.

Чудова якість зображення в таких ключових сферах фотографії, як експозиція, колір і автофокус.

Природний і плавний ефект розмиття на портретах з точною ізоляцією об'єкта.

Швидке і точне автофокусування в поєднанні з регульованою діафрагмою дає змогу робити топові портретні знімки, як однієї людини, так і групи, з натуральною фіксацією моменту.

Чудовий рівень макрозйомки з максимальною деталізацією.

Відео дня

Huawei Pura 70 Ultra отримав трикутний блок камер на 50+50+40 Мп. Однією з головних фішок девайса стала висувна 1-дюймова камера з матричною стабілізацією Sensor-Shift IS і змінною діафрагмою. Тоді як перископ підтримує 3,5х оптичний зум, автофокус, цифровий зум 100x і OIS.

При цьому, попри всі свої "королівські" фотоможливості, Pura 70 Ultra не зміг похвалитися аналогічною якістю відео. Фахівці відзначили нестабільність і втрату деталізації, особливо в умовах низької освітленості. Лідером у цій галузі залишається iPhone 15 Pro.

Huawei Pura 70 Ultra вже доступний для покупки в Європі, але ціни високі: від 1499 євро. Також девайс може похвалитися незвичайним дизайном і топовим екраном OLED.

Якщо ви з тих користувачів, для яких швидкість зарядки смартфона – один із його головних аспектів, то експерти склали рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою у 2024 році. Перші три місця посідають пристрої Realme, Xiaomi та iQOO.

Вас також можуть зацікавити новини: