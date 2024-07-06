У глобальному топі, як і в китайському, перше місце утримує Asus ROG Phone 8 на базі Snapdragon 8 Gen 3.

Автори популярного мобільного бенчмарка AnTuTu оновили рейтинги найпродуктивніших Android-смартфонів на світовому ринку за підсумками червня 2024 року. Тут представлені лише ті девайси, які доступні на глобальному ринку.

У глобальному топі, як і в китайському, перше місце утримує смартфон Asus ROG Phone 8 на базі Snapdragon 8 Gen 3 і з активною системою охолодження. За ним ідуть Red Magic 9 Pro і iQOO 12 з тим же процесором.

Як видно, відразу сім із десяти пристроїв у цьому рейтингу працюють на чипсеті Snapdragon 8 Gen 3. Ще три оснащені MediaTek Dimensity 9300 (vivo X100 / vivo X100 Pro) і Dimensity 9300+ (iQOO Neo 9S Pro). Наразі це найкращі процесори на ринку – їхньої потужності вистачить для запуску будь-яких вимогливих ігор і важких завдань, а запасу продуктивності в кожного з них вистачить щонайменше на 5 років.

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Також AnTuTu назвав чемпіонів продуктивності глобального ринку серед Android-"середняків". Лідер топу – Realme GT 6T з чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який за потужністю на рівні зі Snapdragon 8 Gen 2. За ним ідуть Redmi Note 12 Turbo і Poco F5.

Свіже опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі у 2024 рік. Примітно, що друге та третє місця посідають складні смартфони.

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