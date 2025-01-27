Блогер порівняв камери iPhone 16 Pro Max і Samsung Galaxy S25 Ultra / / фото SuperSaf

Популярні західні блогери оцінили можливості камери представленого нещодавно Samsung Galaxy S25 Ultra і порівняли його за можливостями з iPhone 16 Pro Max. Результат виявився вельми цікавим.

Топовий iPhone 16 знімає краще в звичайному режимі, при поганому освітленні і спеціальних режимах зйомки. Ширококутова камера у Айфона теж видає більш чіткі знімки, а стандартні знімки без зуму на iPhone 16 Pro Max мають більше деталей, ніж у головного Android-конкурент:

Де Galaxy S25 Ultra впевнено обходить Айфон, так це в можливостях зуму. У користувача є можливість збільшити роздільну здатність і знімати в режимі 50 або 200 Мп, обидва з яких дозволяють зберегти більше деталей, ніж iPhone. Також камерофон від Samsung краще проявив себе в селфі-фото і можливостях редагування знімків.

Загалом, iPhone 16 Pro Max при фотографуванні демонструє більше деталей і не "пересвічує" знімки, як це часто робить Galaxy S25 Ultra. Попри це блогери зазначають, що Apple пора "прокачувати" можливості зуму і фронталку, інакше наступного року лідером стане не iPhone 17 Pro Max.

Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 січня 2025

Якщо говорити про відеозйомку, то флагман Apple справляється набагато краще за будь-який Android-телефон. Хоча Galaxy S25 Ultra в цьому плані помітно покращився порівняно з попередником.

22 січня Samsung представила флагманські Galaxy S25. Вони схожі на минулорічні, але отримали більш тонкі рамки і трохи заокруглені грані. Одним із головних нововведень стало розширене меню інформації про стан батареї, доступне в налаштуваннях пристрою.

2025 рік обіцяє бути багатим на смартфони Apple. Цієї весни вийде новий iPhone SE, який, за прогнозами аналітиків, "порве ринок", а восени дебютує iPhone 17 з новою "ультратонкою" моделлю.

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