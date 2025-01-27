Флагман Samsung краще проявив себе під час зйомки селфі та в можливостях зуму.

Популярні західні блогери оцінили можливості камери представленого нещодавно Samsung Galaxy S25 Ultra і порівняли його за можливостями з iPhone 16 Pro Max. Результат виявився вельми цікавим.

Топовий iPhone 16 знімає краще в звичайному режимі, при поганому освітленні і спеціальних режимах зйомки. Ширококутова камера у Айфона теж видає більш чіткі знімки, а стандартні знімки без зуму на iPhone 16 Pro Max мають більше деталей, ніж у головного Android-конкурент:

Де Galaxy S25 Ultra впевнено обходить Айфон, так це в можливостях зуму. У користувача є можливість збільшити роздільну здатність і знімати в режимі 50 або 200 Мп, обидва з яких дозволяють зберегти більше деталей, ніж iPhone. Також камерофон від Samsung краще проявив себе в селфі-фото і можливостях редагування знімків.

Загалом, iPhone 16 Pro Max при фотографуванні демонструє більше деталей і не "пересвічує" знімки, як це часто робить Galaxy S25 Ultra. Попри це блогери зазначають, що Apple пора "прокачувати" можливості зуму і фронталку, інакше наступного року лідером стане не iPhone 17 Pro Max.

Якщо говорити про відеозйомку, то флагман Apple справляється набагато краще за будь-який Android-телефон. Хоча Galaxy S25 Ultra в цьому плані помітно покращився порівняно з попередником.

22 січня Samsung представила флагманські Galaxy S25. Вони схожі на минулорічні, але отримали більш тонкі рамки і трохи заокруглені грані. Одним із головних нововведень стало розширене меню інформації про стан батареї, доступне в налаштуваннях пристрою.

2025 рік обіцяє бути багатим на смартфони Apple. Цієї весни вийде новий iPhone SE, який, за прогнозами аналітиків, "порве ринок", а восени дебютує iPhone 17 з новою "ультратонкою" моделлю.

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