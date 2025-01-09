Про найближчі продукти Apple розповів авторитетний журналіст та інсайдер Марк Гурман.

2025 рік обіцяє бути багатим на новинки Apple. Компанія розтягне релізи на весь рік, але найнасиченіший період традиційно припаде на осінь. Утім, першого анонсу чекаємо вже за кілька місяців.

Авторитетний інсайдер Марк Гурман уточнив терміни презентації iPhone SE 4 і нових iPad. За його словами, новинки вже перебувають на етапі тестування з iOS 18.3. Це означає, що вони вийдуть до iOS 18.4, "колись у квітні", якщо все піде за планом. Більш ранні чутки говорили про початок березня.

Гурман нагадав, що Apple готує новий базовий iPad (11-го покоління) з оновленим чипсетом серії A і підтримкою Apple Intelligence, а також iPad Air на M3/M4. Ходять чутки, що останній дебютує з новим дисплеєм Apple на 90 Гц.

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Що стосується "бюджетного" iPhone SE 4 (інша назва – iPhone 16E), то він сильно зміниться. Смартфону приписують дизайн у стилі iPhone 14, з 6,1-дюймовий OLED-екраном і без кнопки "Додому", одинарну камеру 48-Мп, свіжий чипсет Apple A18 з 8 ГБ ОЗП і підтримкою Apple Intelligence. І все це за привабливою, бюджетною ціною – від 499 доларів.

Першою новинкою від Apple у 2025 році стане M4 MacBook Air. Ноутбук вийде з новим процесором, 16 ГБ ОЗП у мінімальній конфігурації, центральною камерою на 12 МП і ще більшою автономністю. Його мають показати в січні-лютому, без презентації.

Також ходять чутки про друге покоління AirTag, HomePod з дисплеєм і Apple Watch SE 3, але про їхню дату виходу немає нічого конкретного. Іншими словами, вони можуть вийти навесні 2025 року, а можуть затриматися до кінця року.

Восени традиційно покажуть нові номерні Айфони. Якщо чутки підтвердиться, 17-ка буде найцікавішим модельним рядом смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

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