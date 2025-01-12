Повідомляється, що товщина пристрою становитиме всього 5,5 мм, що майже на 30% тонше за нинішній iPhone 16 – 7,8 мм.

Apple активно працює над iPhone 17 Air – новим смартфоном, який прийде на зміну Plus-версії Айфона. Пристрій вийде в новому дизайні та з рекордно тонким корпусом, однак з "урізаними" характеристиками. Тепер з'явилося більше подробиць про його габарити.

За словами Мінга Чи-Куо, авторитетного аналітика, iPhone 17 Air буде лише 5,5 мм завтовшки в найтоншому місці корпусу, що майже на 30% тонше за актуальний iPhone 16 – 7,8 мм. Скоріш за все, "найтоншим місцем" буде весь iPhone, крім виступаючого блоку камери.

На сьогодні найтоншим iPhone є iPhone 6 (6,9 мм). Якщо інформація інсайдера підтвердиться, то саме iPhone 17 Air стане найтоншим Айфоном в історії. Однак він все ще буде товщим, ніж останні iPad Pro (M4): 5,3 і 5,1 мм у товщину у 11- і 13-дюймової версій.

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До цього інсайдери писали, що прагнення до рекордної тонкощі може призвести до змін у конструкції та функціональності девайса. З чуток, iPhone 17 Air отримає всього одну камеру, один динамік і вийде у всіх регіонах без SIM-лотка, щоб не зменшувати ємність акумулятора.

Незважаючи на ці компроміси, Apple, ймовірно, має намір привернути увагу користувачів, яким вистачає продуктивності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну. Судячи з усього, це буде нова початкова модель – iPhone Air, як і Plus, стартуватиме від $899 і зростатиме звідти.

Основним суперником iPhone 17 Air має стати Galaxy S25 Slim, який, як передбачається, анонсують уже цього місяця. Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує "жертвувати" технічними характеристиками.

Аналітики вважають, що після виходу iPhone 17 Air і Galaxy S25 Slim ультратонкі телефони повернуться в моду. Також є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.

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