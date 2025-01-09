Це перейменовані Redmi Note 14 Pro і Redmi Turbo 4 для глобального ринку.

Компанія Xiaomi представила на глобальному ринку середньобюджетний смартфон Poco X7 Pro. Новинка, за традицією, не є самостійною моделлю. Це копія представленого раніше Redmi Turbo 4.

При ціні в 300 доларів смартфон пропонує надяскравий AMOLED-дисплей, нову оболонку HyperOS на базі Android 15 прямо "з коробки", а за начинкою він обходить деякі бюджетні флагмани, пише GSMArena.

Основні фішки Poco X7 Pro:

Вигнутий 120-герцовий екран AMOLED з діагоналлю 6,67", роздільною здатністю 2712×1220 пікселів і високою піковою яскравістю 3200 ніт. Підтримується керування дисплеєм мокрими руками.

Процесор Dimensity 8400 Ultra, що набирає в тесті AnTuTu понад 1.7 млн балів. Таким чином, продуктивність якщо і поступається Snapdragon 8 Gen 3, то не сильно.

Батарея на 6000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 90 Вт (від 0 до 100% за 40 хвилин). Xiaomi обіцяє збереження 90% ємності після 1000 циклів, телефон можна заряджати навіть в екстремально холодних умовах.

Найостанніші стандарти пам'яті LPDDR5X і UFS 4.0.

Є захист корпусу від води/пилу IP68, динаміки стерео з Dolby Atmos, Wi-Fi 6, NFC.

Апарат отримав овальний блок камер, що нагадує iPhone 16. Тут є 50-мегапіксельний головний сенсор Sony IMX882, ультраширік на 8 Мп і 20-мегапіксельна фронталка. Смартфон вміє знімати відео в 4K/60 кадрів.

Відео дня

Варіантів пам'яті у смартфона три: 8/256 ГБ за 299 доларів, 12+256 ГБ за 329 доларів і 12+512 ГБ за 369 доларів.

Також представили дешевший Poco X7, який копіює Redmi Note 14 Pro. По відмінностях з "прошкою": процесор гірший (Dimensity 7300), акумулятор 5100 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт. Дисплей і камери в них схожі, однак у Poco X7 встановлено додатковий датчик макро на 2 Мп.

Варіантів пам'яті у смартфона два: 8/256 ГБ за 249 доларів і 12/256 ГБ за 299 доларів. Обидві моделі вже надійшли в продаж.

Раніше в інтернеті публікувався список смартфонів Xiaomi, які перестануть отримувати оновлення у 2025 році. Для Redmi Note 11, Mi 11 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

З початку 2025 року Xiaomi вже встигла випустити новий бюджетник Redmi з "фішкою", якої немає навіть у iPhone 16, і дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 19 годин.

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