Новий апарат може похвалитися 6,88-дюймовою панеллю 120 Гц і найкращим процесором у своєму сегменті.

Компанія Xiaomi представила новий дешевий телефон Redmi 14C 5G. Стверджують, що це найдоступніший апарат у своєму сегменті, який при цьому має дисплей 120 Гц і 4-нм процесор. Про це пише GSMArena.

Пристрій отримав 6,88-дюймовий IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ і підвищеною частотою оновлення 120 Гц. Такої "герцовки" немає навіть у iPhone 16 - там вона обмежена 60 Гц. Попередник Redmi 13С був оснащений 6,74-дюймовою панеллю 90 Гц.

Працює телефон на Snapdragon 4 Gen, першому чипсеті в серії "4", який виконаний за 4-нанометровим техпроцесом. Redmi 14C також має 4/6 Гб оперативної пам'яті LPDDR4X, є графічний прискорювач Adreno 613. Новинка набирає в бенчмарку AnTuTu ~450 тисяч балів, що є рекордом для моделей цієї цінової категорії.

Відео дня

Ззаду знаходяться дві камери - основний сенсор на 50 мегапікселів і допоміжний об'єктив. У GSMArena підкреслили, що селфі-камера отримала новий 8-мегапіксельний датчик (замість 5-мегапіксельного), але запис відео обмежений 1080p@30 кадрів на секунду для обох.

У моделі Redmi 14C збереглася дротова зарядка потужністю 18 Вт, але ви отримуєте зарядний пристрій на 33 Вт у коробці, який ви також можете використовувати з іншими сумісними USB-C гаджетами. Акумулятор виріс до 5160 мАг. З іншого: роз'єм для навушників 3,5 мм, корпус із захистом IP52 і 4 роки оновлень.

Телефон уже надійшов у продаж у низці регіонів. Так, в Індії Redmi 14C 5G оцінили від 10 000 рупій або близько 115 доларів. Модель 6/128 ГБ обійдеться в 140 доларів.

Раніше в мережі публікувався список смартфонів Xiaomi, які перестануть отримувати оновлення у 2025 році. Для Redmi Note 11, Mi 11 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

З початку 2025 року Xiaomi вже встигла випустити середньобюджетний смартфон Redmi Turbo 4 з топовими характеристиками і дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 19 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: