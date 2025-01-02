Xiaomi випустила один з найкращих ноутбуків за співвідношенням "ціна-якість" / фото Xiaomi

Xiaomi разом зі смартфоном Redmi Turbo 4 зробила анонс нових ноутбуків під брендом Redmi. Пристрої вийшли тонкими, легкими і потужними, а коштують при цьому значно дешевше за конкурентів, зокрема MacBook Air, пише GSMArena.

У лінійку Redmi Book (2025) увійшли дві моделі: з екраном 14 і 16 дюймів. Обидві працюють на базі актуального процесора Intel Core 5 220H з потужністю 47 Вт і підтримкою ШІ. Чип має 4 продуктивних і 8 енергоефективних ядер (12 ядер/16 потоків). Ігровими пристрої назвати не можна, оскільки вони більше позиціюються як офісний або бізнес-продукт.

Версії пристроїв розрізняються екранами – 16-дюймова отримала екран з роздільною здатністю 2,5К, у Redmi Book 14 (2025) екран з роздільною здатністю 2,8К. В обох випадках кадрова частота становить 120 Гц, максимальна яскравість – 400 ніт. Обидва екрани підтримують охоплення 100% колірного простору sRGB і технологію захисту очей від синього світла.

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Xiaomi випустила дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 19 годин (фото)

У лептопів є пара USB-портів 3.2 і один роз'єм 2.0, порт для навушників 3,5 мм, HDMI для зовнішніх дисплеїв. Корпуси металеві в обох випадках. Маса і товщина старшої моделі – 1,65 кг і 15,9 мм, молодшої – 1,36 кг і 15,9 мм відповідно.

Усередині стоятиме акумулятор місткістю 72 Втг, якого вистачить на 19 годин автономного використання. Xiaomi також повідомила, що лептопи "повністю адаптовані до HyperOS 2".

Ціни мають такий вигляд:

  • Redmi Book 14 2025: 16/512 ГБ – 630 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 670 доларів, 32 ГБ/1 ТБ – 710 доларів;
  • Redmi Book 16 2025: 16/512 ГБ – 660 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 700 доларів, 32 ГБ/1 ТБ – 740 доларів.

Продажі вже стартували в Китаї. Дата світового релізу не повідомляється, але за декілька тижнів "редмібуки" можна буде знайти на AliExpress та інших подібних маркетплейсах.

Xiaomi випустила дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 19 годин (фото)

Раніше експерти PC Gamer назвали найкраще "залізо" 2024 року. Наприклад, найкращим ігровим ноутбуком визнали Asus ROG Zephyrus G16 (2024), а найкращою відеокартою – GeForce RTX 4070 Ti Super.

Нагадаємо, у січні 2025 року відбудеться презентація відеокарт Nvidia нового покоління. Разом з RTX 5090 і 5080 мають представити RTX 5070 і 5070 Ti. Приблизно в цей же час AMD анонсує сімейство RDNA 4 (Radeon 9000).

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