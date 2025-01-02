Xiaomi випустила дешевий і потужний клон MacBook Air з батареєю на 19 годин (фото)

У лептопів металевий корпус, найактуальніший процесор від Intel, тонкий корпус і преміальний дизайн.

Xiaomi разом зі смартфоном Redmi Turbo 4 зробила анонс нових ноутбуків під брендом Redmi. Пристрої вийшли тонкими, легкими і потужними, а коштують при цьому значно дешевше за конкурентів, зокрема MacBook Air, пише GSMArena.

У лінійку Redmi Book (2025) увійшли дві моделі: з екраном 14 і 16 дюймів. Обидві працюють на базі актуального процесора Intel Core 5 220H з потужністю 47 Вт і підтримкою ШІ. Чип має 4 продуктивних і 8 енергоефективних ядер (12 ядер/16 потоків). Ігровими пристрої назвати не можна, оскільки вони більше позиціюються як офісний або бізнес-продукт.

Версії пристроїв розрізняються екранами – 16-дюймова отримала екран з роздільною здатністю 2,5К, у Redmi Book 14 (2025) екран з роздільною здатністю 2,8К. В обох випадках кадрова частота становить 120 Гц, максимальна яскравість – 400 ніт. Обидва екрани підтримують охоплення 100% колірного простору sRGB і технологію захисту очей від синього світла.

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У лептопів є пара USB-портів 3.2 і один роз'єм 2.0, порт для навушників 3,5 мм, HDMI для зовнішніх дисплеїв. Корпуси металеві в обох випадках. Маса і товщина старшої моделі – 1,65 кг і 15,9 мм, молодшої – 1,36 кг і 15,9 мм відповідно.

Усередині стоятиме акумулятор місткістю 72 Втг, якого вистачить на 19 годин автономного використання. Xiaomi також повідомила, що лептопи "повністю адаптовані до HyperOS 2".

Ціни мають такий вигляд:

Redmi Book 14 2025: 16/512 ГБ – 630 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 670 доларів, 32 ГБ/1 ТБ – 710 доларів;

Redmi Book 16 2025: 16/512 ГБ – 660 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 700 доларів, 32 ГБ/1 ТБ – 740 доларів.

Продажі вже стартували в Китаї. Дата світового релізу не повідомляється, але за декілька тижнів "редмібуки" можна буде знайти на AliExpress та інших подібних маркетплейсах.

Раніше експерти PC Gamer назвали найкраще "залізо" 2024 року. Наприклад, найкращим ігровим ноутбуком визнали Asus ROG Zephyrus G16 (2024), а найкращою відеокартою – GeForce RTX 4070 Ti Super.

Нагадаємо, у січні 2025 року відбудеться презентація відеокарт Nvidia нового покоління. Разом з RTX 5090 і 5080 мають представити RTX 5070 і 5070 Ti. Приблизно в цей же час AMD анонсує сімейство RDNA 4 (Radeon 9000).

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