Redmi Turbo 4 став першим смартфоном на майже флагманському чипі Dimensity 8400-Ultra, а коштує він при цьому дешевше $280.

Компанія Xiaomi представила перший смартфон 2024 року – середньобюджетний Redmi Turbo 4. Пристрій є китайською версією глобальної моделі Poco X7 Pro, яка з'явиться в продажу наприкінці січня, пише FoneArena.

За продуктивність у ньому відповідає новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, який за потужністю майже не поступається екс-флагманському Snapdragon 8 Gen 3. Ще пристрій може похвалитися акумулятором великої ємності, швидкою зарядкою і режимом "мокрого дисплея".

Характеристики Redmi Turbo 4:

Дисплей: 6,67", 2712 × 1220, AMOLED, 120 Гц, 3200 ніт.

Процесор: 8-ядерний Dimensity 8400 Ultra (3,25 ГГц, Mali-G720).

Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512 ГБ постійної UFS 4.0.

Камера: 50 Мп, 1/1.95", Sony LYT-600, ƒ/1.5, OIS + 8 Мп (ширік), фронтальна 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 6550 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 90 Вт (100% за 45 хвилин).

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Новинка набирає в бенчмарку AnTuTu понад 1,7 мільйона балів, що є рекордом для моделей цієї цінової категорії. Для порівняння, приблизно стільки ж набирає флагманський Samsung Galaxy S24. Значить "середнячок" спокійно потягне найвимогливіші тайтли.

З додаткових можливостей можна відзначити захист IP68/IP69, стереодинаміки, потужний вібромотор, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC і попередньо встановлена HyperOS 2 на базі Android 15. Підтримується управління дисплеєм мокрими руками.

У Китаї ціна Redmi Turbo 4 варіюється від 1999 юанів (~11 500 грн) за версію 12/256 ГБ до 2499 юанів (~14 500 грн) за версію на 16/512 ГБ. В Європі смартфон буде продаватися як Poco X7 Pro.

Наприкінці грудня Xiaomi вивела на ринок новий бюджетний смартфон від "народного" бренду Poco. Модель Poco C75 отримала 6,88-дюймовий дисплей, батарею 5160 мАг і чотири роки оновлень. При цьому її вартість не перевищує $100.

УНІАН публікував перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки.

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