По суті, це перейменований Redmi Turbo 4 Pro для глобального ринку.

Компанія Xiaomi представила на глобальному ринку середньобюджетний телефон Poco F7. Це копія представленого раніше Redmi Turbo 4 Pro, яка доповнить лінійку моделей Poco F7 Ultra і F7 Pro.

При ціні $399 смартфон пропонує майже флагманську продуктивність, батарейку великої ємності і цілих 6 років оновлень. Також новинка може похвалитися футуристичним дизайном у дусі Nothing.

Основні фішки Poco F7:

6,83-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K, частотою 120 герців і піковою яскравістю до 3200 ніт – це яскравіше, ніж у більшості флагманів преміум-класу. А ще дисплей може похвалитися дуже тонкими рамками.

Процесор Snapdragon 8s Gen 4, що набирає в тесті AnTuTu понад 2 млн балів. За продуктивністю він схожий з флагманським Snapdragon 8 Gen 3. Для ігор використовують рушій WildBoost 4.0, що забезпечує 120 кадрів за секунду в таких іграх, як Genshin Impact.

Акумулятор смартфона в індійській версії має велику ємність 7550 мАг, тоді як європейська версія отримала батарею 6 500 мАг. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 90 Вт (від 0 до 100% за 40 хвилин).

Вертикальний модуль камер, що включає основний сенсор Sony IMX882 на 50 Мп з матрицею 1/1,95" і ультраширококутний на 8 Мп. Підтримується запис відео в 4K/60 кадрів. Для селфі передбачена фронталка на 20 Мп.

Є захист корпусу від води/пилу IP68, стереодинаміки, реверсивна зарядка, NFC.

З коробки встановлена HyperOS 2.0 на базі актуальної Android 15. Xiaomi обіцяє шість років оновлень, зокрема виправлень безпеки.

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Варіантів пам'яті у смартфона два: 12+256 ГБ за 399 доларів (~16 000 грн) і 12+512 ГБ за 449 доларів (~18 000 грн). Очікується, що пристрій офіційно надійде в продаж в Україні.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один з найкращих планшетів за співвідношенням ціна-якість. Xiaomi випустила один з найкращих планшетів за співвідношенням "ціна-якість" (фото).

Також до виходу готується Redmi K80 Ultra. У компанії кажуть, що це найпотужніший смартфон на ринку і найбільш автономний телефон в історії бренду.

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