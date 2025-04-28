Новий недорогий смартфон Xiaomi побив рекорд продажів 2025 року за першу добу

Redmi Turbo 4 Pro став першим смартфоном на майже флагманському чипі Snapdragon 8s Gen 4, також у новинки рекордний акумулятор 7550 мАг.

24 квітня в Китаї стартував продаж "вбивці" флагманів Redmi Turbo 4 Pro. Компанія Xiaomi вже встигла відзвітувати про перші успіхи – смартфон користується великими попитом і став "чемпіоном нескінченних продажів", пише Gizchina.

Redmi Turbo 4 Pro не тільки встановив рекорд продажів за першу добу серед усіх новинок Xiaomi у 2025 році, а й перевершив продажі телефонів у всіх цінових сегментах (мається на увазі на китайських маркетплейсах). Конкретні цифри виробник не розкрив.

Аналітики кажуть, що при ціні 1999 юанів (~275 доларів) у Китаї за варіант 12 ГБ+256 ГБ Redmi Turbo 4 Pro є загрозою не тільки для конкурентів у своєму сегменті, а й і для преміум-флагманів, з огляду на його потужну начинку і доступну ціну.

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У чому особливість Redmi Turbo 4 Pro

Пристрій у своєму роді унікальний – це перший смартфон на ринку з новим процесором Snapdragon 8s Gen 4, який за потужністю можна порівняти з флагманським. Крім нового SoC, апарат може похвалитися акумулятором 7550 мАг – рекордним за мірками Xiaomi.

Характеристики екрана: 6,83", OLED, 1,5K, 120 Гц. Пікова яскравість 3200 ніт – це яскравіше, ніж у більшості флагманів преміум-класу. Заявлено захист IP66/68/69. Основна камера – на 50 мегапікселів з OIS і невелика для такого акумулятора товщина в 7,98 мм.

На глобальному ринку смартфон теж з'явиться, але під назвою Poco F7 і напевно за вищою ціною.

Раніше цього місяця Xiaomi вже встигла випустити ультрабюджетний телефон з найбільшим у сегменті екраном. У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

Також в асортименті Xiaomi з'явився один із найдешевших смарт-годинників на ринку. Девайс отримав екран, як у Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я.

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