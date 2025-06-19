Представлено Redmi K80 Ultra з батареєю 7 410 мАг і 3,2 млн балами в Antutu / фото Xiaomi

Xiaomi презентувала доступний флагман Redmi K80 Extreme Edition (також відомий як K80 Ultra), який тизерили останні кілька днів. Тепер про пристрій відомо практично все.

У компанії кажуть, що це "найбільш просунутий флагман в історії Redmi". У смартфона 6.83-дюймовий OLED-екран на 144 Гц з роздільною здатністю 2К, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 3 200 ніт. Для надійності він обрамлений металевою рамкою.

Усередині встановлений потужний чипсет MediaTek Dimensity 9400+ з ефективною системою охолодження і рекордними 3.24 млн балами в AnTuTu. Ще пристрій може похвалитися акумулятором місткістю 7410 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт. Час роботи на одному заряді не розкривається, але це найбільш живучий телефон бренду, якщо вірити Xiaomi.

Відео дня

Redmi K80 Ultra

Основна камера на 50 Мп (1/1,55", f/1,88), це Light Hunter 800 з оптичною стабілізацією зображення. Також є ширік з роздільною здатністю 8 Мп. Телефон підтримує запис відео в 4K і 1080p. Характеристики селфі-камери поки не розкриті.

Для пристрою також анонсували "найкрутіший вібромотор", захист від води та пилу за стандартом IP68, підтримку Wi-Fi 7, модель NFC і HyperOS 2 на базі Android 15. Ціна очікується від ¥2999 (близько 17 000 грн).

Redmi K80 Ultra

Раніше цього місяця компанія випустила один з найкращих планшетів за співвідношенням "ціна-якість". При ціні близько 200 євро покупці отримують дисплей 2,5K з підтримкою стилуса, батарею 9000 мАг і останню версію Android.

Тим часом з'явився список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 2.2. У списку не тільки смартфони, а й планшети.

Вас також можуть зацікавити новини: