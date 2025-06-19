Ба більше, він отримав рекордний акумулятор 7410 мАг, захист IP68 і "найкрутіший вібромотор".

Xiaomi презентувала доступний флагман Redmi K80 Extreme Edition (також відомий як K80 Ultra), який тизерили останні кілька днів. Тепер про пристрій відомо практично все.

У компанії кажуть, що це "найбільш просунутий флагман в історії Redmi". У смартфона 6.83-дюймовий OLED-екран на 144 Гц з роздільною здатністю 2К, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 3 200 ніт. Для надійності він обрамлений металевою рамкою.

Усередині встановлений потужний чипсет MediaTek Dimensity 9400+ з ефективною системою охолодження і рекордними 3.24 млн балами в AnTuTu. Ще пристрій може похвалитися акумулятором місткістю 7410 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт. Час роботи на одному заряді не розкривається, але це найбільш живучий телефон бренду, якщо вірити Xiaomi.

Відео дня

Основна камера на 50 Мп (1/1,55", f/1,88), це Light Hunter 800 з оптичною стабілізацією зображення. Також є ширік з роздільною здатністю 8 Мп. Телефон підтримує запис відео в 4K і 1080p. Характеристики селфі-камери поки не розкриті.

Для пристрою також анонсували "найкрутіший вібромотор", захист від води та пилу за стандартом IP68, підтримку Wi-Fi 7, модель NFC і HyperOS 2 на базі Android 15. Ціна очікується від ¥2999 (близько 17 000 грн).

Раніше цього місяця компанія випустила один з найкращих планшетів за співвідношенням "ціна-якість". При ціні близько 200 євро покупці отримують дисплей 2,5K з підтримкою стилуса, батарею 9000 мАг і останню версію Android.

Тим часом з'явився список глобальних пристроїв Xiaomi, які оновляться до HyperOS 2.2. У списку не тільки смартфони, а й планшети.

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