При ціні близько 200 євро покупці отримують дисплей 2,5K з підтримкою стилуса, батарею 9000 мАг і останню версію Android.

Хiaomi вивела на ринок новий доступний планшет від свого суббренду Redmi – Redmi Pad 2. З моменту релізу оригінального гаджета минуло майже 3 роки: новинка отримала сучасніший і чіткіший дисплей, а також збільшений АКБ, пише Phone Arena.

Пристрій оснащений 11-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів. Частота оновлення залишилася колишньою (90 Гц), але зросла яскравість, до 600 ніт. Також тепер планшет працює зі стилусом Redmi Smart Pen.

Оновився і процесор. Пристрій працює на Helio G100 Ultra - для ігор це замало, але додатки працюватимуть спритно. Redmi Pad 2 отримав 4/8 Гб оперативної і 128/256 ГБ флеш-пам'яті. Ззаду розташована 8-Мп основна камера, спереду – 5-Мп фронталка.

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Планшет оснащений великою батареєю ємністю 9000 мАг і підтримує дві SIM-карти з 4G LTE. Також доступна дешевша версія тільки з Wi-Fi. З коробки пристрій працює під управлінням HyperOS 2 (Android 15). Ще можна відзначити чотири динаміки з Dolby Atmos і наявність 3,5-мм аудіоджека.

Redmi Pad 2 з 4/128 ГБ пам'яті оцінили в 200 євро (~9500 грн). Версія Redmi Pad 2 4G продається за 250 євро, або близько 11 700 грн. На вибір три кольори: сірий, зелений і фіолетовий.

Нагадаємо, наприкінці травня WhatsApp випустив офіційний застосунок для Apple iPad. Користувачі чекали цього понад 15 років.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, обігнавши Apple. Успіх компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.

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