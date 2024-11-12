Також він оснащений "невбивним" корпусом і камерою нічного бачення, але є і зворотний бік – велика вага.

Китайська компанія Doogee, що спеціалізується на випуску захищених смартфонів, представила нову модель Doogee Max V Pro. Пристрій одночасно відповідає вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810H і стандартам IP68 та IP69K, пише NotebookCheck.

Також телефон отримав акумулятор ємністю 22 000 мАг, це як у чотирьох з половиною iPhone 16 Pro Max. Виробник обіцяє до двох місяців роботи в пасивному режимі та до двох діб у режимі безперервного перегляду відео. А ще через порт USB-C можна підзарядити інший девайс.

Зворотний бік автономності – розміри: товщина смартфона становить 26,3 мм (як три Айфони), а важить він 500 г. Камери смартфона включають 108-Мп основний сенсор з автофокусом, також доступна камера нічного бачення з роздільною здатністю 5 Мп.

В іншому смартфон не сильно виділяється з низки йому подібних. Doogee V Max Pro оснастили 6,58-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2408 х 1080 і частотою 120 Гц, чипом Dimensity 7050, 12 Гбайт оперативки і 512 Гбайт вбудованої пам'яті. В якості операційної системи використовується Android 14.

Коштує новинка 400 доларів (близько 17 000 грн). Телефон надійшов у продаж 11 листопада, пізніше він з'явиться і на AliExpress.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, автори AnTuTu оновили рейтинги найвигідніших за ціною/продуктивністю Андроїдів. У бюджетній категорії перше місце посів Redmi Turbo 3, а в найдорожчій – Oppo Find X8.

А журналісти Time називали смартфон від Huawei одним із найкращих винаходів 2024 року. Особливістю гаджета стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Це робить його першим у світі потрійним складним телефоном.

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