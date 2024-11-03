Експерти обрали найкращі смартфони 2024 року з погляду ціна/продуктивність

У бюджетній категорії перше місце посів Redmi Turbo 3, а в найдорожчій – Oppo Find X8.

Розробники бенчмарка AnTuTu оновили рейтинг економічно ефективних смартфонів на базі Android. Автори проаналізували моделі різних цінових категорій – вони пропонують найкраще співвідношення ціни та продуктивності у жовтні 2024 року.

0-140 доларів (до 5700 грн)

Серед найдешевших смартфонів найефективнішою є модель ZTE Yuanhang 41 (4+64 ГБ) з бюджетним чипом Unisoc T760. Також вона виділяється на тлі конкурентів тим, що її задня кришка зроблена з вуглецевого волокна. В іншому це звичайний апарат початкового рівня.

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У трійці також розташувалися Vivo Y200T і Nubia Mavericks 5G, за продуктивність яких відповідають Snapdragon 6 Gen 1 і Unisoc T760 відповідно.

140-280 доларів (до 11 000 грн)

Смартфон Redmi Turbo 3 у конфігурації 12+256 ГБ і зі Snapdragon 8s Gen 3 лідирує в рейтингу серед бюджетних смартфонів. Водночас підтримка швидкої зарядки 90 Вт і потрійна камера на 50, 20 і 8 Мп також буде плюсом для деяких користувачів.

На другому місці iQOO Z9 Turbo теж на базі Snapdragon 8s Gen 3, тоді як OnePlus Ace 3V пропонує його урізану версію – Snapdragon 7+ Gen 3.

280-420 доларів (до 17 000 грн)

У сегменті дорожчих пристроїв також лідирує смартфон Redmi, цього разу K70 Ultra, побудований на базі 8-ядерного процесора MediaTek Dimensity 9300+ Також він має вологозахист IP68 з можливістю занурення на глибину до 2 метрів, швидку зарядку 120 Вт, а спереду – найвужче "підборіддя" серед Redmi. Усього 1,9 мм.

На другому і третьому місцях – ігрові iQOO Z9 Turbo Plus і iQOO Neo9S Pro, теж оснащені Dimensity 9300+.

420-560 доларів (до 24 000 грн)

Лідер цього цінового діапазону – новенький iQOO 13. На сьогодні це найдешевший телефон з процесором Snapdragon 8 Elite. Конкуренти в особі Xiaomi 15, OnePlus 13 і Honor Magic 7 коштують від $630.

За ним слідують iQOO Neo 9 Pro з Dimensity 9300 і Meizu 21 Pro на базі вже торішнього Snapdragon 8 Gen 3.

560 доларів і дорожче (24 000 грн і дорожче)

Найвигідніший для придбання флагман продає Oppo: просунуті фотоможливості Find X8 поєднуються з найтоповішою на цей час начинкою (16 ГБ ОЗП, Dimensity 9400, батарея 5910 мАг).

Далі йдуть Vivo X200 і Honor Magic 7. За продуктивність першого відповідає Dimensity 9400, тоді як Honor оснащується Snapdragon 8 Elite.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu зібрав найпотужніші смартфони на ринку. У жовтні 2024 року в рейтингу сталася революція, на яку вже кілька місяців очікували експерти.

А журналісти Time назвали смартфон від Huawei одним із найкращих винаходів 2024 року. Особливістю гаджета стала інноваційна складна конструкція з двома лініями згину / трьома екранами. Це робить його першим у світі потрійним складним телефоном.

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