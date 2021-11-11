Неприємною інформацією з посиланням на власні джерела поділилося видання Bloomberg.

Репортер Bloomberg Такасі Мочізукі опублікував нову статтю про дефіцит PlayStation 5. Згідно з даними від його внутрішніх джерел, в наступному році купити консоль буде навіть складніше, ніж зараз.

Журналіст повідомив, що Sony знизила прогнози щодо виробництва PS5 до березня 2022 року. Раніше компанія планувала випустити 16 мільйонів приставок, але тепер орієнтується на 15 мільйонів. Через це стане важче досягти іншої мети — реалізувати 14,8 мільйона консолей до кінця поточного фінансового року. Причиною перегляду прогнозів стали проблеми з логістикою і нестачею комплектуючих. Про це також згадував фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі під час останньої розмови з інвесторами. За його словами, вже у вересні продажі PlayStation 5 виявилися нижче очікуваних. А якщо в майбутньому відбудеться черговий сплеск пандемії COVID-19, то проблеми з поставками стануть ще більш відчутними.

Виробники мікросхем вже попередили, що в 2022 році ситуація з дефіцитом не нормалізується. Перераховані вище дані приводять до простого висновку: купити консоль стане ще важче.

Чим загрожує посилення дефіциту

За словами Такасі Мочізукі, окремі видавці і розробники незадоволені таким станом справ. Анонімний співробітник японської студії сказав репортеру, що ігри його компанії тепер частіше купують на ПК, а не на PS5. Якщо так і продовжиться, то персональні комп'ютери перетворяться в більш пріоритетну платформу.

Перекупники знову можуть активізуватися і почати продавати PlayStation 5 за захмарними цінами на "сірому" ринку.

Існує ризик, що вартість PS5 підвищиться. За даними все того ж Мочізукі, Sony вже розглядала таку можливість.

Автор: Назар Степорук