Дефіцит чіпів виник через те, що попит на них перевищив рівні, прогнозовані до пандемії.

Починаючи з 2020 року, в IT-галузі спостерігається дефіцит ряду компонентів, включаючи різні чіпи. Зупинка заводів через пандемію коронавірусу та природні катаклізми не дають можливості виробляти компоненти швидко і в достатній кількості.

А це викликає затримки виробництва або недостатню комплектацію кінцевих продуктів та призводить до зростання їх вартості. Наприклад, глава Razer попередив про зростання цін на ігрові ноутбуки, а у 2022 році купити PlayStation 5 буде навіть складніше, ніж зараз.

Втім, глава компанії Qualcomm Кріштіану Амон прогнозує, що ситуація скоро покращиться. На його думку, це відбудеться вже наступного року. Як повідомляють південнокорейські ЗМІ, через проблеми з напівпровідниками багато виробників смартфонів не змогли отримати від Qualcomm достатню кількість чипсетів для своїх гаджетів, що призвело до спаду виробництва популярних пристроїв та зростання цін для кінцевого споживача.

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Що цікаво, керівники інших компаній, що працюють у сфері розробки та виробництва чіпів, не поділяють оптимізму Амона.

Зокрема генеральний директор Intel ПЕТ Гелсінджер вважає, що глобальний дефіцит чіпів збережеться як мінімум до 2023 року. Водночас генеральний директор Arm залякав усіх, сказавши, що ситуація може стати навіть гіршою, ніж зараз. Хто з них правий – покаже час.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час проведення конференції Snapdragon Tech Summit компанія Qualcomm анонсувала свій новий флагманський мобільний процесор – Snapdragon 8 Gen 1. Смартфони на її основі можна очікувати на полицях магазинів вже в наступному році.

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Автор: Денис Пономаренко