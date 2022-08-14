На сайті стартапу вже можна оформити резерв на пристрій.

Стартап Lumina, найбільш відомий розробкою однойменної веб-камери з штучним інтелектом, представив ще один доволі незвичайний девайс – "розумний" стіл Lumina Desk.

Його відмінною особливістю є вбудований 24-дюймовий OLED-екран – можна вивести завдання, календар, стрічки та іншу інформацію, пише ReviewGeek.

Вся стільниця покрита загартованим склом з олеофобним і антибліковим покриттями. При цьому всю поверхню зробили такою, що вона може заряджати гаджети бездротовим методом потужністю до 200 Вт. Довжина становить 1.5 метра, а висота варіюється від 76 до 120 см.

Задля уникнення помилкових торкань, було вирішено зробити дисплей звичайним, а не сенсорним. Частота його оновлення – 60 Гц, максимальна яскравість – 1200 ніт. На додаток до цього Lumina Desk оснастили шістьма портами USB-C по 30 Вт і власною "операційкою" яку назвали Lumina OS.

Продажі стартують у 2023 році за ціною в районі $1000 (близько 36 000 грн). На сайті стартапу можна зробити резерв на пристрій.

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