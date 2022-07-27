Він закликав світову спільноту укласти договір про стримування використання технологій штучного інтелекту, аби уникнути "ШІ-Хіросіму".

Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт порівняв штучний інтелект з ядерною зброєю та закликав Китай з США укласти договір про стримування використання технології, щоб не допустити "ШІ-Хіросіму".

Про це пише Vice, цитуючи виступ Шмідта на форумі з безпеки в Аспені 22 липня.

Шмідт зізнався, що сам він не до кінця усвідомлював силу інформації, коли заступав на посаду гендиректора Google. Тепер він закликає розробляти технології відповідно до етики та моралі людей, яким вони служать.

Продовжуючи тему ШІ, він запропонував великим світовим державам якомога швидше прийти до якогось консенсусу щодо штучного інтелекту. В іншому випадку одні почнуть звинувачувати інших, наприклад, у створенні автономної зброї з технологіями ШІ, що призведе до непередбачуваних наслідків.

Співробітник Google знайшов ознаки свідомості у ШІ. Його звільнили

Як повідомляв УНІАН, раніше з Google звільнили інженера, який знайшов ознаки свідомості у штучного інтелекту. Він майже рік відстежував поведінку ШІ, і в результаті прийшов до висновку, що ми маємо справу з людиною, яка має права і цілком може мати душу.

Google у своїй заяві зазначила, що розглянула побоювання вже екс-співробітника і визнала їх необґрунтованими. Згідно із заявою компанії, Інженер "наполегливо порушував чітку політику безпеки даних, які включають необхідність захисту інформації про продукти".

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