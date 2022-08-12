Одна година під відкритим сонцем додасть ще годину програвання музики.

Компанія Urbanista, яка довгий час займала свою нішу на ринку простеньких, але бюджетних TWS-навушників, показала свій новий продукт – перші у світі бездротові навушники з вбудованими в кейс сонячними панелями.

Їх назвали Urbanista Phonex. Виробник запевняє, що одна година під відкритим сонцем додасть ще годину до автономності.

Якщо виключити роботу сонячних панелей, то навушники пропрацюють 8 годин від одного заряду і 32 години від футляра. Якщо покласти кейс на відкрите сонце, то в певних умовах дозволить взагалі виключити звичайну зарядку по Type-C.

З інших характеристик – захист від вологи за стандартом IPx4, підключення по Bluetooth 5.2, активний шумодав, а також можливість одночасного підключення до двох пристроїв.

Продажі стартують ближче до осені. Ціна – $149 (близько 5500 грн).

Раніше УНІАН вже писав, що Meizu випустила незвичайні бездротові навушники в стилі кібер-панк. Пристрій працює від однієї зарядки 5 годин, а загальний час автономної роботи – 20 годин. Просять за них трохи менше $50.

Також ми розповідали, що компанія Fujitsu випустила найлегший у світі ноутбук – він важить всього 634 грами. Корпус пристрою виконаний з вуглецевого волокна, завдяки чому і вдалося знизити вагу.

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