Забарвлення такого смартфона можна буде міняти самостійно, вибравши з 1600 різних кольорів.

Схоже, що слідом за висувними смартфонами новим трендом розвитку мобільної електроніки можуть стати девайси, здатні змінювати колір корпусу за бажанням користувача.

Китайський виробник Tecno показав відео, в якому продемонстрована робота такого концепту. Стверджується, що забарвлення такого смартфона можна буде міняти самостійно, вибравши з 1600 кольорів.

Виробник заявляє, що технологія не передбачає використання додаткових дисплеїв або інших світловипромінюючих компонентів. Натомість кольорову гаму можна встановити за допомогою сітки мікроскопічних призматичних елементів, які заломлюють світло різної довжини хвилі, що, своєю чергою, дозволяє створювати широкий спектр кольорів.

Керувати цією технологією можна вручну за допомогою програмного забезпечення. Також її можна навчити реагувати на стан батареї або оповіщення. Перемикання кольорів буде відбуватися моментально – за 0,03 секунди, і, за розрахунками компанії, 100 таких "фарбувань" протягом дня дорівнює перегляду 5-хвилинного відео, якщо говорити про енергію.

Хоча нова технологія ще не використовується в пристроях, найімовірніше, ми побачимо смартфони-хамелеони в лінійці виробника вже скоро.

Паралельно Tecno розробляє незвичайний смартфон Phantom Vision V з виїжджаючим екраном. За задумом компанії, такий пристрій покликаний по-новому розкрити можливості візуального сприйняття в мобільних пристроях.

На відміну від вже випущених моделей з гнучкими екранами, смартфон Tecno здатний не тільки розкладатися, але і розширюватися до 10,1-дюймової альтернативи планшета.

А минулої осені компанія випустила свій новий смартфон з оригінальним візерунком задньої панелі. Він увійшов в лінійку Pova і вперше в серії отримав AMOLED-екран.

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