Його дисплей розгортається з "рулону" після натискання кнопки або автоматично, наприклад, при перегляді відео.

Motorola привезла на виставку MWC23 прототип висувного смартфона RIZR. Ми вже бачили всілякі концепти гнучких пристроїв, але всі вони розсувалися по ширині, збільшуючи площу дисплея. У Moto вирішили розвивати інший формат.

Його головна "фішка" в тому, що дисплей розгортається з "рулону" після натискання кнопки або автоматично, наприклад, при появі клавіатури та перегляді відео.

За даними журналістів Android Authority, які побували на виставці, пристрій оснащений 5-дюймовим POLED-дисплеєм зі співвідношенням сторін 15: 9, який після натискання на кнопку висувається по висоті та збільшується до 6,5 дюймів.

У демонстраційному ролику також показано, що користувальницький інтерфейс прекрасно адаптується до поточного стану пристрою: натисканням кнопки дисплей збільшується у висоту, що супроводжується синхронною анімацією шпалер робочого столу.

Motorola показала концепт висувного смартфона:

Випускати такий гаджет в Motorola поки не планують, але технологію будуть тестувати й вдосконалити, а в майбутньому застосують в новій лінійці смартфонів.

До слова, про розробку концепту висувного смартфона Motorola під кодовим ім'ям Felix повідомлялося ще в травні й тоді інсайдери говорили, що реліз кінцевого пристрою може статися в найближчі пару років.

Раніше Motorola представила гаджет, який додає супутниковий зв'язок на будь-який смартфон. Пристрій надійде в продаж в квітні за ціною 99 доларів, правда, доведеться витрачатися і на абонентську плату.

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