Motorola привезла на виставку MWC23 прототип висувного смартфона RIZR. Ми вже бачили всілякі концепти гнучких пристроїв, але всі вони розсувалися по ширині, збільшуючи площу дисплея. У Moto вирішили розвивати інший формат.
Його головна "фішка" в тому, що дисплей розгортається з "рулону" після натискання кнопки або автоматично, наприклад, при появі клавіатури та перегляді відео.
За даними журналістів Android Authority, які побували на виставці, пристрій оснащений 5-дюймовим POLED-дисплеєм зі співвідношенням сторін 15: 9, який після натискання на кнопку висувається по висоті та збільшується до 6,5 дюймів.
У демонстраційному ролику також показано, що користувальницький інтерфейс прекрасно адаптується до поточного стану пристрою: натисканням кнопки дисплей збільшується у висоту, що супроводжується синхронною анімацією шпалер робочого столу.
Motorola показала концепт висувного смартфона:
Випускати такий гаджет в Motorola поки не планують, але технологію будуть тестувати й вдосконалити, а в майбутньому застосують в новій лінійці смартфонів.
До слова, про розробку концепту висувного смартфона Motorola під кодовим ім'ям Felix повідомлялося ще в травні й тоді інсайдери говорили, що реліз кінцевого пристрою може статися в найближчі пару років.
Раніше Motorola представила гаджет, який додає супутниковий зв'язок на будь-який смартфон. Пристрій надійде в продаж в квітні за ціною 99 доларів, правда, доведеться витрачатися і на абонентську плату.