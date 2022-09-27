Нова модель увійде в лінійку Pova і вперше в серії отримає AMOLED-екран.

Молодий бренд Tecno, чиї смартфони відрізняються оригінальним дизайном і розумним цінником, готує до релізу в жовтні перший смартфон серії Pova з AMOLED-екраном.

У мережу вже потрапили фотографії оригінального візерунка задньої панелі смартфона, а заодно стала відома його "начинка".

Очікується, що апарат буде оснащений 6.82-дюймовим екраном з кадровою частотою 90 Гц. Також згадується 6-нм процесор MediaTek Helio G99, а також кілька конфігурацій пам'яті аж до 8+256 ГБ в топової модифікації.

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Місткість акумулятора не повідомляється, але відома потужність підтримуваної технології швидкої зарядки – вона складе 45 Вт. Інші подробиці дізнаємося в жовтні після офіційної презентації.

Tecno - новий гравець на ринку бюджетних смартфонів

Раніше в цьому році Tecno розширив асортимент своїх бюджетних смартфонів "народним улюбленцем" Spark 8C.

При ціні в 120 доларів (~4400 грн) він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг, "розігнаною" 6,6-дюймовою IPS-панеллю і модулем NFC, який вкрай рідко зустрінеш у бюджетниках.

До речі, якщо ви в пошуках хорошого смартфона, який не вдарить по кишені, редакція порталу Gizсhina відібрала п'ятірку, на їхню думку, найкращих бюджетних смартфонів останніх років в ціновій категорії до $150.

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