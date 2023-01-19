На перший погляд, звичайний смартфон. Однак, його можна розкласти, а потім екран ще й розсунути, отримавши 10,1-дюймову альтернативу планшета.

Китайський бренд Tecno представив своє бачення складного смартфона у вигляді концептуальної моделі Phantom Vision V. За задумом компанії, такий пристрій покликаний по-новому розкрити можливості візуального сприйняття в мобільних пристроях.

На відміну від вже випущених моделей з гнучкими екранами, смартфон Tecno здатний не тільки розкладатися, але і розширюватися до 10,1-дюймової альтернативи планшета, повідомляє портал GSMArena.

Дисплей пристрою, за запевненням бренду, складається з 11 шарів, що забезпечує "надзвичайну гнучкість і довговічність". Корпус же смартфона виготовлений з титану "аерокосмічного класу", роблячи його дуже міцним і легким, а всередині встановлений надійний механізм розкриття.

Коли такий пристрій з'явиться у продажу (і чи з'явиться взагалі), в Tecno поки не говорять. Представлений в ролику спосіб розтягування дисплея вже був реалізований в концептуальних продуктах інших брендів. Щоправда, на серійне виробництво ніхто поки не зважився.

Tecno - новий гравець на ринку бюджетних смартфонів

Як УНІАН вже писав, раніше Tecno розширила асортимент своїх бюджетних смартфонів "народним улюбленцем" Spark 8C.

При ціні в 120 доларів (~4400 грн) він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг, 6,6-дюймовою IPS-панеллю і модулем NFC, який рідко зустрінеш в бюджетниках.

А не так давно компанія випустила свій новий смартфон з оригінальним візерунком задньої панелі. Він увійшов в лінійку Pova і вперше в серії отримав AMOLED-екран.

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