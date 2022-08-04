Коштує таке диво доволі бюджетно – близько 75 доларів (~2800 грн).

Китайська компанія MetalFish представила на ринку незвичайний комп'ютерний корпус. Його "родзинкою" є вбудований акваріум для рибок.

Корпус виконаний у форм-факторі Micro-ATX, а сам акваріум розташований над блоком з комплектуючими, передає Tom's Hardware.

Обсяг корпусу 27 літрів – 13 з яких відведені під резервуар для води. У комплекті є фільтр, а всередині світлодіодне підсвічування і компресор для подачі повітря з USB–живленням.

Наскільки добре корпус буде справлятися з охолодженням, питання. Можливо, рибкам після тривалої сесії в Cyberpunk 2077 стане жарко.

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В Китаї за такий корпус просять 75 доларів (близько 2800 грн). Ймовірно, скоро Y2 Fish Tank Chassis можна буде знайти і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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