Скло піддалося лише найжорсткішим інструментам, а зігнути, і тим паче зламати пристрій, так і не вийшло.

Samsung Galaxy S24 Ultra – новітній флагман відомого корейського бренду. Девайс ще не надійшов у продаж, але ЗМІ та блогери встигли протестувати апарат на ділі. Наприклад, ютубер JerryRigEverything, який відомий як "мучитель смартфонів", перевірив пристрій на міцність.

Традиційні випробування включали нанесення подряпин на переднє скло і задні грані, тест на вигин і нагрів дисплея. І вже зараз можна сказати, що це претендент на найвитриваліший телефон 2024 року.

Перший позитивний момент – подряпини на екрані з'явилися тільки після того, як блогер пройшовся по ньому предметом з твердістю вісім балів за шкалою Мооса. А ультразвуковий сканер відбитків пальців відпрацьовує коректно навіть зі значними "борознами".

Фарба з титанової рамки пристрою знялася дуже легко, як і практично у будь-якого іншого сучасного смартфона, зате в тесті на згинання Galaxy S24 Ultra проявив себе відмінно – ніяких пошкоджень і проблем зі збереженням форми корпусу. Втім, стилус S Pen переломилося без особливих зусиль.

Також завдяки відео JerryRigEverything можна вкотре переконатися, що нове скло Gorilla Glass Armor дійсно не так відблискує на світлі, як аналоги в інших смартфонах. Тут Samsung зуміла зробити краще за інших.

Під час анонсу флагманської серії Galaxy S24 Samsung основну увагу приділила ШІ-фунціям, тому багато інших поліпшень залишилися за кадром. Так, в ході тестів з'ясувалось, що S24 Ultra – один з найбільш витривалих від однієї зарядки телефонів на ринку. Він обійшов останній айфон майже на 3 години.

Також компанія значно поліпшила дисплеї всієї лінійки Galaxy S24. Вони не тільки стали набагато яскравіше та енергоефективніше, але й більш безпечні для очей.

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