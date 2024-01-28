Компанія збільшила частоту регулювання ШІМ екрана в два рази, зробивши його більш безпечним для очей.

Під час анонсу лінійки Galaxy S24 Samsung основну увагу приділила ШІ-фунціям, тому багато інших поліпшень залишилися за кадром. Це стосується і дисплеїв, які помітно прокачали в новому поколінні.

Портал Sammobile з'ясував, що виробник збільшив частоту регулювання ШІМ (частота мерехтіння екрана) екрану до 492 Гц. Це більше, ніж у iPhone 15 Pro (480 Гц) і вже тим паче більше, ніж у торішніх Galaxy S23 (240 Гц).

Таке суттєве поліпшення дозволить комфортно користуватися пристроєм людям з чутливими очима, коли на екрані з'являються темні смуги через ШІМ. Чим більша частота ШІМ, тим менша ймовірність виникнення цих проблем.

Хоч в Samsung Galaxy S24 серйозно збільшили частоту регулювання ШІМ екрана, до китайських флагманів за цим показником ще далеко. У багатьох гаджетах ця цифра досягає позначки 1920 ГЦ, а найвидатніші показники у Honor Magic6 Pro з його 4320 ГЦ. По суті, це найбезпечніший смартфон для очей.

Загалом, екрани всіх трьох телефонів лінійки – Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra стали набагато яскравіше і енергоефективніше. Тепер дисплеї можуть досягати пікової яскравості до 2600 ніт. А ще модель Galaxy S24+ отримала підвищену роздільну здатність до QHD+, що збільшило щільність пікселів і різкість екрана.

Раніше також стало відомо, що Galaxy S24 Ultra отримав скло з покриттям антивідблиску, завдяки якому його картинка при яскравому освітленні виглядає більш цікавою, ніж у конкурентів. Плюс воно може захистити від подряпин так само добре, як і від падінь.

Також під час тестів вияснилось, що у Samsung Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський флагман не тільки обійшов Айфон, але і встановив рекорд серед неігрових смартфонів.

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