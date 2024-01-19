Південнокорейський пристрій не тільки обійшов Айфон, але й встановив рекорд серед всіх смартфонів-флагманів.

Редактори порталу Tom's Guide вже дісталися до новенького Galaxy S24 Ultra і влаштували тест автономності топового флагмана Samsung. Результат обрадував – це один з найвитриваліших від однієї зарядки телефонів на ринку.

Samsung Galaxy S24 Ultra не тільки обійшов iPhone 15 Pro Max, який сьогодні є одним з лідерів автономності, але й встановив рекорд поміж смартфонів-флагманів (якщо не брати до уваги ігрові телефони).

Тестування проводилося за допомогою власного тесту акумулятора, який дозволяє переглядати веб-сторінки через 5G та при яскравості екрана 150 ніт. Що ми маємо:

Відео дня

Galaxy S24 Ultra з батареєю на 5000 мАг пропрацював без підзарядки 16 годин і 45 хвилин. Це майже на 4 години довше, ніж S23 Ultra.

iPhone 15 Pro Max, оснащений 4422 мАг, протримався лише 14 годин і 2 хвилини, а iPhone 15 Pro (3274 мАг), так і зовсім, всього 10 годин і 53 хвилини.

Топовий Pixel 8 Pro (5050 мАг) теж сильно відстав, протримавшись всього 10 годин і 3 хвилини.

Кращою автономністю ніж у S24 Ultra сьогодні може похвалитися тільки Asus ROG Phone 8, у якого акумулятор на 5500 мАг. Він витримує 18 годин і 48 хвилин.

Також новий флагман Samsung обійшов iPhone за швидкістю зарядки. Так, при використанні зарядного пристрою USB-С потужністю 45 Вт S24 Ultra досяг 71% заряду за 30 хвилин в порівнянні з 41% при використанні зарядного пристрою Apple потужністю 20 Вт.

Раніше ми ділилися рейтингом смартфонів, які заряджаються швидше за всіх у 2024 році. Переможцем "гонки" став маловідомий Realme, випущений майже два роки тому.

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