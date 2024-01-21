Завдяки новому склу, картинка при яскравому освітленні виглядає цікавіше, ніж у конкурентів.

На презентації Galaxy S24 Samsung розповіла про нове скло Corning Gorilla Armor, яке стало ексклюзивом топової моделі Ultra. Про неочевидну фішку детально розповіло видання The Verge.

Зокрема, нове скло Gorilla Armor набагато міцніше попередніх Gorilla Glass Victus. Воно краще протистоїть подряпинам і забезпечує "зниження відображень до 75% в різноманітних умовах освітлення". І це підтверджують живі фото-порівняння.

У вимкненому стані дисплей Galaxy S24 Ultra залишається практично повністю чорним, тоді як при яскравому освітленні картинка виглядає цікавіше, ніж у конкурентів.

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Як пише твітер-інсайдер Ice Universe, який опублікував зображення, ця особливість екрана в житті може бути куди корисніше функцій на базі ШІ, але маркетологи Samsung так і не змогли грамотно її піднести.

При цьому ефективне покриття антивідблиску – лише одна з фішок Gorilla Glass Armor, адже насамперед це скло захищає дисплей від подряпин і пошкоджень при падіннях.

Також всі три смартфони Galaxy S24 мають Android 14 і сім років підтримки оновленнями, тобтовони будуть оновлюватися аж до 2031 року. Таку ж політику веде Google щодо смартфонів Pixel 8 та Pixel 8 Pro.

Старт продажів всіх новинок намічений на 31 січня. Ціни залишилися на колишньому рівні: Galaxy S24 оцінили в 900 євро, Galaxy S24 Plus – 1149 євро, Galaxy S24 Ultra – 1449 євро.

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