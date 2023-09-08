Презентація наступного покоління флагманських Samsung очікується на початку 2024 року, в січні чи лютому.

У мережу "злили" всі ключові характеристики флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, який вийде на початку 2024. Якщо інформація правдива, то користувачів чекає куди більше нововведень, ніж при переході з S22 Ultra на S23 Ultra.

Очікується, що S24 Ultra буде першим смартфоном на ринку з накопичувачем пам'яті в 2 терабайт. Наразі деякі виробники, включаючи Samsung, пропонують конфігурації максимум з 1 ТБ накопичувача.

Крім того, південнокорейський бренд наслідує приклад Apple і оснастить корпус топової моделі серії титановою рамою, замість звичного алюмінію. Таким чином Galaxy S24 Ultra буде набагато міцніше і буде важити менше, ніж S23 Ultra,

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Основні характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra:

Екран: 6.8", QHD+, Dynamic AMOLED LTPO, 2500 ніт, 144 Гц

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400.

Камера: 200+12+50+10 Мп (основна); 12 Мп (селфі)

Акумулятор: 5000 мАг, зарядка 45 Вт

OC: Android 14, One UI 6.

Що стосується фотоможливостей, то Samsung поставить в Galaxy S24 Ultra покращений основний сенсор камери на 200 Мп (1/1,3 дюйма) з крутішим автофокусуванням і можливістю об'єднання пікселів за формулою 4 в 1 та 16 в 1. Також буде 12-Мп надширококутний модуль, телеоб'єктив на 50 МП і ще одна 10-мегапіксельна камера з підтримкою зума.

Також є інформація, що батарею нового смартфона Samsung прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще значніше. А екран наступного покоління буде більш яскравим, ніж у попередніх моделей виробника,

У плані дизайну навряд чи варто чекати, але раніше з'явилися рендери, які показують, що суперфлагман отримає дуже плоский екран, а також повторить рекорд Galaxy S10 за співвідношенням площі екрана до площі передньої панелі.

Презентація Galaxy S24 Ultra очікується на початку наступного року, в січні чи лютому.

А до кінця цього року повинен вийти Galaxy S23 FE. Апарат стане компромісною версією флагманської серії Galaxy S23, і, як очікується, буде надзвичайно популярним серед користувачів.

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