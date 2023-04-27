Дебютувати ця розробка може найближчим часом, ймовірно, вже в Galaxy S24 Ultra.

Samsung відтепер буде використовувати технологію, що застосовується в електромобілях, для збільшення часу автономної роботи своїх мобільних пристроїв. Йдеться про особливий метод "укладання" акумулятора, пишуть ЗМІ.

Першим гаджетом з таким "укладанням" може стати Galaxy S24 Ultra, який випустять в наступному році. Місткість його акумулятора складе 5 000 мАг, до нього Samsung може додати на 10% більше місткості при тій же площі, використовуючи нову технологію електричних елементів.

При цьому, наголошується, що першопрохідцем Samsung тут не стане. Аналогічний підхід використовує і прямий конкурент південнокорейської фірми в особі LG. Хоча поки неясно, в яких саме гаджетах. У 2021 році LG закрила підрозділ смартфонів.

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Останні чутки також вказують, що поряд з поліпшеною автономністю в наступному флагмані Samsung варто очікувати найпотужніший процесор. У тестах ще неанонсований Exynos 2400 обходить Snapdragon 8 Gen 3 і на рівних конкурує з A16 Bionic.

У Galaxy S24 Ultra буде менше камер, ніж у S23 Ultra

Очікується, що майбутній флагман Galaxy S24 Ultra отримає на одну камеру менше, ніж його попередник, таким чином залишивши на задньому модулі тільки три камери. Джерело зазначає, що в Samsung вирішили покладатися на програмне забезпечення для оптимізації якості зйомки.

Galaxy S24 Ultra запропонує користувачам основну камеру зі змінною апертурою, надширококутний датчик і телеоб'єктив зі змінним оптичним зумом від 3x до 10x. А вже в Galaxy S25 Ultra повинен з'явитися Новий 200-Мп сенсор з безліччю передових технологій.

Раніше УНІАН вже писав, що Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для споживачів це не Хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядний пристрій в комплекті. Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14.

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