Новий флагманський смартфон Samsung вийде на початку 2024 року.

Відомий мережевий інформатор Ice Universe, який вкрай рідко помиляється, опублікував якісні рендери флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. А заодно і порівняв його з прийдешніми iPhone 15 Ultra і Xiaomi 14.

Очікується, що новий флагманський смартфон південнокорейської компанії отримає дуже плоский екран, а також повторить рекорд Galaxy S10 за співвідношенням площі екрана до площі передньої панелі, і це відображено на опублікованих зображеннях.

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Разом з тим інсайдер опублікував декілька порівняльних рендерів, на яких новий Galaxy S24 Ultra порівнюється з прийдешніми iPhone 15 Ultra і Xiaomi 14. У них повинні бути дуже вузькі рамки екрана (1 мм) – й мова не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири.

Окремо варто відзначити, що флагманський смартфон Apple вперше за довгий час виглядає доволі сучасно на тлі флагмана Samsung, особливо якщо оцінювати зовнішній вигляд по ширині рамки екрана.

Обидва апарати повинні бути представлені протягом осені, тоді як новинка від Samsung вийде на початку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що батарею Galaxy S24 Ultra прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще значніше. Крім того, Samsung готується повернутися до використання власних процесорів в лінійці Galaxy S24.

Що стосується iPhone 15 Ultra, то на цьому тижні знову з'явилася інформація, що новий флагман від Apple отримає саме таку назву, а не iPhone 15 Pro Max, за аналогією з попередніми поколіннями. Також згадується, що вийде ця модель на місяць пізніше інших айфонів.

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