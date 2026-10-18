У Steam стартував новий розпродаж: знижки на ігри сягають 95%

Видавець WB Games розпродає свої ігри зі значною знижкою в Steam. Користувачі мають можливість придбати популярні ігри та доповнення до них зі знижками до 95%.
У акції беруть участь майже 400 продуктів – від Mortal Kombat та Injustice до Hogwarts Legacy та Batman. Акція триватиме до 22 жовтня.
Найцікавіші пропозиції:
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 1329 грн (−30%)
- Suicide Squad: Kill the Justice League – 114 грн (−95%)
- Mortal Kombat 1 – 259 грн (−80%)
- Injustice 2 Legendary Edition – 159 грн (−90%)
- Gotham Knights – 112 грн (−85%)
- Batman: Arkham Knight – 55 грн (−80%)
- Batman: Arkham Collection – 112 грн (−85%)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – 97 грн (−85%)
- FEAR Collection – 165 грн (−85%)
- Mad Max – 82 грн (−85%)
- Back 4 Blood – 74 грн (−90%)
- Watchmen: The End is Nigh – 24 грн (−76%)
Також у Steam триває тематичний розпродаж "Кулінарний фестиваль". До нього увійшли ігри, пов’язані з їжею, кулінарією та ресторанним бізнесом.
Цікаві пропозиції:
- Farm to Table – 201 грн (−40%)
- Tavern Keeper – 405 грн (−30%)
- Overcooked! All You Can Eat – 240 грн (−70%)
- PlateUp! – 41 грн (−90%)
- "Східна нічна пташка" – Touhou Mystia's Izakaya – 172 грн (−30%)
- Travellers Rest – 281 грн (−25%)
- Beastro – 234 грн (−55%)
- Watchmen: The End is Nigh – 24 грн (−76%)
Нагадаємо, що в середині жовтня Sony запустила великий розпродаж у магазині PS Store. Знижки отримали багато відомих хітів, зокрема S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus та The Sinking City.
Раніше Steam оприлюднив характеристики найпопулярнішого ігрового ПК восени 2026 року. Геймери переходять на 32 ГБ оперативної пам’яті та процесори AMD, а RTX 5070 стала найпопулярнішою відеокартою.