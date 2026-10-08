У PS Store проходить акція зі знижками до 95%, зокрема на українські ігри

У цифровому магазині PS Store розпочався масштабний розпродаж "Вибір гравця". У рамках акції знижки отримали понад 5000 різноманітних ігор та доповнень до них – серед них є як новинки 2026 року, так і старі тайтли.

Знижки триватимуть два тижні, до 22 жовтня, а деякі позиції подешевшали на 95%. У рамках акції доступні, зокрема, українські проєкти S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus та The Sinking City.

Знижки в PS Store:

  • 007 First Light – 1609 грн (знижка 30%)
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 1399 грн (знижка 30%)

  • SAROS – 1649 грн (знижка 20%)

  • NBA 2K27 – 2344 грн (знижка 33%)
  • Resident Evil Requiem: видання Deluxe – 1487 грн (знижка 38%)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1259 грн (знижка 30%)
  • Mafia: The Old Country – 1199 грн (знижка 40%)

  • Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (знижка 20%)

  • Borderlands 4 – 1499 грн (знижка 50%)

  • Arc Raiders – 695 грн (знижка 50%)

  • Marathon – 689 грн (знижка 40%)

  • Battlefield 6 – 959 грн (знижка 60%)

  • Forza Horizon 5: видання Deluxe – 639 грн (знижка 60%)

  • Split Fiction – 1039 грн (знижка 35%)
  • Red Dead Redemption 2 – 649 грн (знижка 75%)
  • Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 593 грн (знижка 67%)
  • Mafia: Trilogy – 359 грн (знижка 80%)
  • The Sinking City: Necronomicon Edition – 199 грн (знижка 90%)
  • Metro Exodus – 94 грн (знижка 90%)

Відео дня

Нагадаємо, раніше цього року Sony оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, нові ігрові релізи виходитимуть лише в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження.

УНІАН повідомляв, що сьогодні вживані PlayStation 5 Pro коштують дорожче за нові консолі – все через новий метод злому.

Вас також можуть зацікавити такі новини: