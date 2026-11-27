Гра працює зі стабільною частотою 25–30 кадрів на секунду.

Схоже, ПК-геймери отримали аналог GTA 6 Online раніше за офіційний реліз. Моддери продемонстрували роботу мультиплеєра в неофіційному ПК-порті Grand Theft Auto 6 всього через тиждень після того, як Rockstar випустила гру ексклюзивно для PlayStation 5 та Xbox Series.

Розробник під ніком TeK опублікував відео, на якому кілька гравців взаємодіють в одному ігровому світі. За словами автора, модифікація вже підтримує синхронізацію персонажів і транспорту, а також голосовий чат. При цьому гра працює зі стабільною частотою 25–30 FPS.

Спеціальний сервіс PortWatch, що відстежує розвиток неофіційних портів Grand Theft Auto VI на ПК, підтвердив автентичність опублікованого запису. Мережевий режим створено на базі закритої гілки збірки від CGBJ. Поки що проєкт залишається закритим: вихідний код не опубліковано, тому іншим користувачам не вдасться випробувати мультиплеєр GTA 6.

Відео дня

До цього ентузіастам вдавалося запускати на комп’ютерах лише одиночну кампанію: попередні версії забезпечували в середньому 25 кадрів на секунду. Для мультиплеєра необхідно синхронізувати положення всіх гравців та автомобілів між окремими копіями гри.

Розробка неофіційного порту GTA 6 для ПК триває, незважаючи на жорсткі заходи з боку Take-Two: видавець уже домігся видалення щонайменше 3000 репозиторіїв на GitHub через порушення авторських прав.

Примітно, що сама студія Rockstar ще не запустила власний мультиплеєрний режим і навіть не оголосила дату виходу офіційної ПК-версії. Якщо вірити витокам, ПК-версія GTA 6 вийде на початку 2027 року разом із запуском GTA 6 Online.

Нагадаємо, реліз GTA 6 відбувся 19 листопада на консолях PlayStation і Xbox. Журналісти оцінили нову гру Rockstar у 99 балів зі 100, а тираж GTA 6 за перші 24 години перевищив 32,5 млн копій.

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