У Steam розпочався фестиваль демоверсій: тисячі ігор можна випробувати безкоштовно

У магазині Steam стартував осінній фестиваль новинок (Next Fest). У рамках заходу гравцям доступні для проходження тисячі безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.
Захід триватиме один тиждень і закінчиться 26 жовтня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком демоверсій можна на сторінці фестивалю в Steam. Ігри відсортовані за жанрами, візуальним стилем та вашими уподобаннями.
Деякі ігри, що беруть участь у фестивалі:
- The Wolf Among Us Remastered – повне перевидання класичної епізодичної гри з вилученими сценами.
- Goodbye Seoul – наративна головоломка-платформер, дія якої розгортається в постапокаліптичному Сеулі.
- ReBlade: The Death Spiral – динамічний кіберпанковий екшен-рогалик.
- Stronghold 4 – сюжетний приквел культової стратегії.
At Fate’s End – пригодницький екшен-сайд-скролер у фентезійному світі.
Tearoom of Terror – затишна готична детективна гра з приготуванням страв, у якій доведеться розслідувати загадкову смерть своєї тітки.
El Paso, Elsewhere 2 – сиквел хітової інді-гри в стилі Max Payne.
The Road of Dust and Sorrow – піксельний сурвайвл-хоррор у дусі Silent Hill та Resident Evil.
Компанія Valveзаздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів та спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.
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