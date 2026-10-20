У Steam розпочався фестиваль демоверсій: тисячі ігор можна випробувати безкоштовно

Можна, наприклад, спробувати демоверсію Stronghold 4. Фестиваль завершиться 26 жовтня.

У магазині Steam стартував осінній фестиваль новинок (Next Fest). У рамках заходу гравцям доступні для проходження тисячі безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.

Захід триватиме один тиждень і закінчиться 26 жовтня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком демоверсій можна на сторінці фестивалю в Steam. Ігри відсортовані за жанрами, візуальним стилем та вашими уподобаннями.

Деякі ігри, що беруть участь у фестивалі:

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Компанія Valveзаздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів та спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.

УНІАН зібрав 10 найкращих безкоштовних ігор у Steam саме зараз. Free-to-play-проєкти представлені в найрізноманітніших жанрах: від напружених PvP-битв до спокійних пригод для неспішного проходження.

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