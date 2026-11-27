За вигідними цінами можна придбати 007 First Light, Bloodlines 2, SILENT HILL f, Metro Exodus та багато інших ігор.

Valve оголосила про початок традиційного розпродажу на честь "Чорної п’ятниці" у Steam. Він триватиме трохи менше ніж тиждень – з 26 по 30 листопада. У цей час гравцям доступні тисячі товарів Steam зі знижками до 90%.

Під розпродаж потрапили як гучні новинки другої половини 2026 року, так і перевірена класика, на яку зараз діють рекордно низькі ціни.

Серед ігор зі знижками:

The Blood of Dawnwalker – 1599 грн (−20%)

CONTROL Resonant – 1519 грн (−20%)

STAR WARS: Galactic Racer – 1112 грн (−20%)

007 First Light – 799 грн (−50%)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – 804 грн (−50%)

SILENT HILL f – 413 грн (−72%)

SILENT HILL 2 – 368 грн (−72%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH – 254 грн (−85%)

Kingdom Come: Deliverance II – 527 грн (−67%)

Halo: The Master Chief Collection – 349 грн (−75%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 419 грн (−70%)

Star Wars Outlaws – 303 грн (−80%)

Outer Wilds – 249 грн (−50%)

Dead Space – 149 грн (−90%)

Metro Exodus – 79 грн (−90%)

Batman: Arkham Collection – 112 грн (−85%)

Painkiller – 104 грн (−90%)

Усі пропозиції можна переглянути на сторінці розпродажу в Steam.

Відео дня

Valve вже оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Усі ігри зі списку можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна з них здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.

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