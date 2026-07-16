Valve розкрила календар всіх розпродажів в Steam до середини 2027 року

Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Valve представила календар подій для свого цифрового магазину на першу половину 2027 року. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні заходи для шанувальників різних жанрів.

У графіку зазначені дати двох головних сезонних розпродажів. Весняний розпочнеться в березні, а наймасштабніший літній розпродаж відбудеться в червні. Крім того, перша половина 2027 року буде насичена безліччю нішевих подій – від фестивалю альпінізму до днів, присвячених відьмам та іграм про овець.

Повний перелік заходів Steam на першу половину 2027 року:

Фестиваль настільних компаньйонів – 14–18 січня;

Фестиваль крамарства – 25 січня–1 лютого;

Фестиваль ігор про овець – 4–8 лютого;

Фестиваль локальних кооперативних ігор – 8–15 лютого;

Лютневий Фестиваль новинок Steam – 22 лютого–1 березня;

Фестиваль ритму – 8–15 березня;

Весняний розпродаж Steam 2027 року – 18–25 березня;

Фестиваль "Динозаври проти роботів" – 29 березня–5 квітня;

Фестиваль перегоів – 12–19 квітня;

Фестиваль відьом – 22–26 квітня;

Фестиваль поєдинків – 26 квітня–3 травня;

Фестиваль стратегій у реальному часі – 10–17 травня;

Фестиваль альпінізму – 31 травня–3 червня;

Червневий Фестиваль новинок Steam – 14–21 червня;

Літній розпродаж Steam 2027 року – 24 червня–8 липня.

Решта подій 2026 року:

Фестиваль потягів – 20–27 липня

Фестиваль кіберпанку – 3–10 серпня

Фестиваль кеглів і кілків – 17–20 серпня

Фестиваль виготовлення й виживання "Гравець проти оточення" – 31 серпня – 7 вересня

Фестиваль програмування – 10–14 вересня

Фестиваль групових рольових ігор – 14–21 вересня

Осінній розпродаж Steam 2026 року – 1–8 жовтня

Фестиваль кулінарії – 12–19 жовтня

Жовтневий Фестиваль новинок Steam – 19–26 жовтня

Фестиваль "Страшно в Steam 5" – 26 жовтня–2 листопада

Фестиваль рольових автобоїв – 16–23 листопада

Зимовий розпродаж Steam 2026 року – 17 грудня–4 січня.

Свіже опитування Steam показало, наякому ПК грає більшість геймерів у світі. Мобільна GeForce RTX 4060 стала найпопулярнішою відеокартою, а процесори Intel вперше за довгий час змогли збільшити свою частку.

Відео дня

Тим часом у PS Store стартував великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.

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