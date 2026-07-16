Valve розкрила календар всіх розпродажів в Steam до середини 2027 року

Valve представила календар подій для свого цифрового магазину на першу половину 2027 року. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні заходи для шанувальників різних жанрів.
У графіку зазначені дати двох головних сезонних розпродажів. Весняний розпочнеться в березні, а наймасштабніший літній розпродаж відбудеться в червні. Крім того, перша половина 2027 року буде насичена безліччю нішевих подій – від фестивалю альпінізму до днів, присвячених відьмам та іграм про овець.
Повний перелік заходів Steam на першу половину 2027 року:
- Фестиваль настільних компаньйонів – 14–18 січня;
- Фестиваль крамарства – 25 січня–1 лютого;
- Фестиваль ігор про овець – 4–8 лютого;
- Фестиваль локальних кооперативних ігор – 8–15 лютого;
- Лютневий Фестиваль новинок Steam – 22 лютого–1 березня;
- Фестиваль ритму – 8–15 березня;
- Весняний розпродаж Steam 2027 року – 18–25 березня;
- Фестиваль "Динозаври проти роботів" – 29 березня–5 квітня;
- Фестиваль перегоів – 12–19 квітня;
- Фестиваль відьом – 22–26 квітня;
- Фестиваль поєдинків – 26 квітня–3 травня;
- Фестиваль стратегій у реальному часі – 10–17 травня;
- Фестиваль альпінізму – 31 травня–3 червня;
- Червневий Фестиваль новинок Steam – 14–21 червня;
- Літній розпродаж Steam 2027 року – 24 червня–8 липня.
Решта подій 2026 року:
- Фестиваль потягів – 20–27 липня
- Фестиваль кіберпанку – 3–10 серпня
- Фестиваль кеглів і кілків – 17–20 серпня
- Фестиваль виготовлення й виживання "Гравець проти оточення" – 31 серпня – 7 вересня
- Фестиваль програмування – 10–14 вересня
- Фестиваль групових рольових ігор – 14–21 вересня
- Осінній розпродаж Steam 2026 року – 1–8 жовтня
- Фестиваль кулінарії – 12–19 жовтня
- Жовтневий Фестиваль новинок Steam – 19–26 жовтня
- Фестиваль "Страшно в Steam 5" – 26 жовтня–2 листопада
- Фестиваль рольових автобоїв – 16–23 листопада
- Зимовий розпродаж Steam 2026 року – 17 грудня–4 січня.
Свіже опитування Steam показало, наякому ПК грає більшість геймерів у світі. Мобільна GeForce RTX 4060 стала найпопулярнішою відеокартою, а процесори Intel вперше за довгий час змогли збільшити свою частку.
Тим часом у PS Store стартував великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.