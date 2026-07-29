Названо 10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір

Усі ігри зі списку можна пройти за п’ять годин або швидше, при цьому кожна з них здатна подарувати яскраві емоції та надовго залишитися в пам’яті.

Деякі з найвідоміших відеоігор вимагають десятків, а іноді й сотень годин на проходження. Однак тривалість аж ніяк не визначає якість. Існує чимало культових проєктів, які можна повністю пройти менш ніж за п’ять годин.

Якщо хочеться провести лише один вечір за захоплюючою пригодою й побачити фінальні титри ще до сну, Steam пропонує чимало чудових варіантів. Журналісти TheGamer обрали найкращі короткі ігри, які дарують яскраві враження, незважаючи на скромну тривалість.

Portal – культова гра-головоломка від Valve, у якій гравець використовує портальну гармату для створення просторових розривів і вирішення завдань. Незважаючи на вік, гра досі вважається еталоном жанру.

Відео дня

Untitled Goose Game – гумористична гра, де потрібно взяти на себе роль гусака-хулігана й усіляко тероризувати життя мешканців тихого селища, виконуючи кумедні завдання. У Steam гра має 95% позитивних відгуків.

Firewatch – атмосферна пригода від першої особи. Головний герой влаштовується лісовим доглядачем і поступово опиняється втягнутим у загадкову історію, яка розгортається серед мальовничих лісів Вайомінгу.

Journey – медитативна подорож безкрайньою пустелею, де немає слів, тексту та озвучення, а вся історія розповідається через оточення, музику та візуальний стиль.

Inside – атмосферний 2D-платформер від творців Limbo, що поєднує головоломки, напружену атмосферу та незвичайну подачу сюжету через оточення та візуальні образи.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – розширена версія культової гри про вибір і свободу дій. Оповідач постійно коментує вчинки гравця, а кожне рішення призводить до несподіваних наслідків.

Superhot – унікальний шутер від першої особи, де час рухається лише тоді, коли рухається сам гравець. Це перетворює кожну перестрілку на своєрідну тактичну головоломку.

The Vanishing of Ethan Carter – детективна пригода з чудовою графікою, у якій ви розслідуєте загадкове зникнення хлопчика.

Little Nightmares – атмосферний хоррор-платформер, який покладається на свої візуальні ефекти та звук, щоб розповісти історію та створити постійне відчуття напруги.

Donut County – незвичайна головоломка з елементами фізики, де гравець керує бездонною ямою, яка поступово поглинає предмети, будівлі та цілі квартали.

Раніше журналісти склали топ-5 найкращих RPG, що вийшли з 2020 року. Під час відбору враховувалися не лише розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

Тим часом у PS Store триває великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey та інші ігри.

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