У PS Store віддають Wolverine, Starfield та інші ігри зі знижкою до 90%

Серед проєктів, що подешевшали, чимало хітів та новинок 2026 року.

На початку листопада 2026 року в Playstation Store розпочався один із найбільших розпродажів року, присвячений "Чорній п’ятниці". І оскільки термін акції минув, Sony додала нову порцію ігор зі знижками. Серед них є багато хітів і новинок.

Розпродаж завершиться 30 листопада. До ігор, які нещодавно отримали знижки, належать Marvel’s Wolverine, SAROS, God of War: Sons of Sparta, Starfield та інші. Вони подешевшали від 20% до 90%. Усі знижки можна переглянути за посиланням.

Найцікавіші пропозиції в PS Store

Marvel’s Wolverine – 1649 грн (знижка 25%)

SAROS – 1363 грн (знижка 38%)

007 First Light – 1149 грн (знижка 50%)

Assassin's Creed Black Flag Resynced – 1349 грн (знижка 20%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – 1199 грн (знижка 20%)

God of War Sons of Sparta – 599 грн (знижка 40%)

EA SPORTS FC 27 – 1299 грн (знижка 50%)

UFC 6 – 1559 грн (знижка 40%)

Arc Raiders – 695 грн (знижка 50%)

Halo: Campaign Evolved – 1199 грн (знижка 40%)

DOOM: The Dark Ages Premium Edition – 1049 грн (знижка 50%)

Starfield – 749 грн (знижка 50%)

Avowed – 799 грн (знижка 50%)

Forza Horizon 5 Standard Edition – 479 грн (знижка 60%)

Gears of War: Reloaded – 324 грн (знижка 75%)

SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack – 909 грн (знижка 65%)

Kingdom Come: Deliverance II – 699 грн (знижка 65%)

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – 659 грн (знижка 60%)

Dead Space – 239 грн (знижка 90%)

Відео дня

Раніше Sony оприлюднила ігри, які додасть до PS Plus Extra та Premium у листопаді 2026 року. Найгучнішим титулом зі списку став пригодницький екшен Death Stranding 2: On the Beach від Кодзіми.

УНІАН розповідав, які налаштування телевізора потрібно змінити перед виходом GTA 6.

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