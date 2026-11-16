У PS Store віддають Wolverine, Starfield та інші ігри зі знижкою до 90%

На початку листопада 2026 року в Playstation Store розпочався один із найбільших розпродажів року, присвячений "Чорній п’ятниці". І оскільки термін акції минув, Sony додала нову порцію ігор зі знижками. Серед них є багато хітів і новинок.
Розпродаж завершиться 30 листопада. До ігор, які нещодавно отримали знижки, належать Marvel’s Wolverine, SAROS, God of War: Sons of Sparta, Starfield та інші. Вони подешевшали від 20% до 90%. Усі знижки можна переглянути за посиланням.
Найцікавіші пропозиції в PS Store
- Marvel’s Wolverine – 1649 грн (знижка 25%)
- SAROS – 1363 грн (знижка 38%)
- 007 First Light – 1149 грн (знижка 50%)
- Assassin's Creed Black Flag Resynced – 1349 грн (знижка 20%)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – 1199 грн (знижка 20%)
- God of War Sons of Sparta – 599 грн (знижка 40%)
- EA SPORTS FC 27 – 1299 грн (знижка 50%)
- UFC 6 – 1559 грн (знижка 40%)
- Arc Raiders – 695 грн (знижка 50%)
- Halo: Campaign Evolved – 1199 грн (знижка 40%)
DOOM: The Dark Ages Premium Edition – 1049 грн (знижка 50%)
- Starfield – 749 грн (знижка 50%)
- Avowed – 799 грн (знижка 50%)
- Forza Horizon 5 Standard Edition – 479 грн (знижка 60%)
Gears of War: Reloaded – 324 грн (знижка 75%)
- SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack – 909 грн (знижка 65%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 699 грн (знижка 65%)
- The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – 659 грн (знижка 60%)
- Dead Space – 239 грн (знижка 90%)
Раніше Sony оприлюднила ігри, які додасть до PS Plus Extra та Premium у листопаді 2026 року. Найгучнішим титулом зі списку став пригодницький екшен Death Stranding 2: On the Beach від Кодзіми.
УНІАН розповідав, які налаштування телевізора потрібно змінити перед виходом GTA 6.