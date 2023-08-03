Chrome на ПК позбувся панелі завантажень на користь компактного інтерфейсу / фото Google

Компанія Google оновила декстопну і мобільну версії браузера Chrome. Додаток для комп'ютера отримав оновлений інтерфейс для перегляду завантажених файлів, а для смартфоні – покращений пошуковик.

Настільна версія

Google винесла список недавно завантажених файлів в Chrome в кнопку поруч з адресним рядком – панелі завантажень внизу вікна більше немає. В ході завантаження кнопка відрізняється анімованим кільцем стану, а по завершенні або натисканні показує список завантажених документів за останню добу. Водночас з вікна тепер можна перетягувати файли в інші додатки.  

У компанії кажуть, що новий інтерфейс економить дорогоцінні пікселі по вертикалі екрана і більш відповідає тому, як повинен виглядати сьогоднішній браузер.

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Мобільна версія

На смартфонах з'явилися більш просунуті пошукові підказки, які допоможуть швидко знайти те, що ви шукаєте. Всього поліпшень чотири:

  • список релевантних пошукових підказок, який відображається при натисканні на адресний рядок під час відвідування сайту;
  • популярні пошукові запити Google тепер інтегровано безпосередньо в адресний рядок;
  • швидкий пошук за виділеним словом або фразою тепер дозволяє бачити подібні пошукові запити;
  • 10 замість 6 підказок під час введення пошукового запиту в адресному рядку Chrome. 

Оновлення Chrome з новими фічами поширюється поступово і стане доступно всім користувачам до кінця тижня.

Фото Google Chrome 03 серпня 2023
Фото Google Chrome 03 серпня 2023
Фото Google Chrome 03 серпня 2023
Фото Google Chrome 03 серпня 2023

Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше. Обидві настройки додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них не знають.

Якщо ви пропустили, Opera нещодавно випустила найпросунутіший браузер у світі з ChatGPT та "розумними" вкладками. Його творці кажуть, що саме таким має бути браузер сьогодення.

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