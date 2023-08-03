Компанія Google оновила декстопну і мобільну версії браузера Chrome. Додаток для комп'ютера отримав оновлений інтерфейс для перегляду завантажених файлів, а для смартфоні – покращений пошуковик.
Настільна версія
Google винесла список недавно завантажених файлів в Chrome в кнопку поруч з адресним рядком – панелі завантажень внизу вікна більше немає. В ході завантаження кнопка відрізняється анімованим кільцем стану, а по завершенні або натисканні показує список завантажених документів за останню добу. Водночас з вікна тепер можна перетягувати файли в інші додатки.
У компанії кажуть, що новий інтерфейс економить дорогоцінні пікселі по вертикалі екрана і більш відповідає тому, як повинен виглядати сьогоднішній браузер.
Мобільна версія
На смартфонах з'явилися більш просунуті пошукові підказки, які допоможуть швидко знайти те, що ви шукаєте. Всього поліпшень чотири:
- список релевантних пошукових підказок, який відображається при натисканні на адресний рядок під час відвідування сайту;
- популярні пошукові запити Google тепер інтегровано безпосередньо в адресний рядок;
- швидкий пошук за виділеним словом або фразою тепер дозволяє бачити подібні пошукові запити;
- 10 замість 6 підказок під час введення пошукового запиту в адресному рядку Chrome.
Оновлення Chrome з новими фічами поширюється поступово і стане доступно всім користувачам до кінця тижня.
Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше. Обидві настройки додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них не знають.
Якщо ви пропустили, Opera нещодавно випустила найпросунутіший браузер у світі з ChatGPT та "розумними" вкладками. Його творці кажуть, що саме таким має бути браузер сьогодення.