Нові фічі з'явилися як в мобільній версії, так і настільної версії Хрому.

Компанія Google оновила декстопну і мобільну версії браузера Chrome. Додаток для комп'ютера отримав оновлений інтерфейс для перегляду завантажених файлів, а для смартфоні – покращений пошуковик.

Настільна версія

Google винесла список недавно завантажених файлів в Chrome в кнопку поруч з адресним рядком – панелі завантажень внизу вікна більше немає. В ході завантаження кнопка відрізняється анімованим кільцем стану, а по завершенні або натисканні показує список завантажених документів за останню добу. Водночас з вікна тепер можна перетягувати файли в інші додатки.

У компанії кажуть, що новий інтерфейс економить дорогоцінні пікселі по вертикалі екрана і більш відповідає тому, як повинен виглядати сьогоднішній браузер.

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Мобільна версія

На смартфонах з'явилися більш просунуті пошукові підказки, які допоможуть швидко знайти те, що ви шукаєте. Всього поліпшень чотири:

список релевантних пошукових підказок, який відображається при натисканні на адресний рядок під час відвідування сайту;

популярні пошукові запити Google тепер інтегровано безпосередньо в адресний рядок;

швидкий пошук за виділеним словом або фразою тепер дозволяє бачити подібні пошукові запити;

10 замість 6 підказок під час введення пошукового запиту в адресному рядку Chrome.

Оновлення Chrome з новими фічами поширюється поступово і стане доступно всім користувачам до кінця тижня.

Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше. Обидві настройки додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них не знають.

Якщо ви пропустили, Opera нещодавно випустила найпросунутіший браузер у світі з ChatGPT та "розумними" вкладками. Його творці кажуть, що саме таким має бути браузер сьогодення.

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